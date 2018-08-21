Ещё
Минфин США отказался прояснить отношение к идее санкций против госдолга РФ
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
67.40
$
67.59
77.61
77.80
Прогноз
27.08 – 03.09
$
65.95
75.12
Индексы и котировки Brent
72.70
+0.08 Золото
1188.54
–0.08 РТС
1072.11
+0.35
Динамика валют
EUR / USD
21.08
1.1532
–0.0067
07.08
1.1599
20.08
15.08
10.08

Минфин США отказался прояснить отношение к идее санкций против госдолга РФ 

РИА Новости 1 час назад
Фото: Главный региональный
ВАШИНГТОН, 21 авг — РИА Новости. Минфин США отказался в среду прояснить отношение к возможным санкциям против суверенного долга России.
Ответственную за санкции замминистра финансов Сигал Манделкер спросили на слушаниях в сенате, мешает ли отсутствие на данный момент санкций против суверенного долга РФ общему санкционному давлению. В ответ Манделкер напомнила, что администрация подготовила доклад о влиянии санкций, направленный в конгресс.
"Я бы хотела остановиться на этом. Но мы по-прежнему обеспокоены относительно продолжающихся инвестиций в Россию, которые в целом значительно сократились с начала «российской» программы санкций", — сказала Манделкер.
Ранее группа сенаторов США внесла на рассмотрение верхней палаты конгресса законопроект с целым набором антироссийских мер, в том числе с санкциями против нового госдолга РФ и госбанков. В списке финансовых институтов, в отношении которых предлагается ввести ограничения, значатся Внешэкономбанк, Сбербанк, ВТБ и Банк Москвы, Газпромбанк, Россельхозбанк и Промсвязьбанк.
Власти США и ранее всерьез рассматривали возможность распространения санкций на госдолг РФ, но в феврале текущего года американский Минфин заявил, что эта мера будет иметь отрицательные последствия не только для России, но и для международного финансового рынка в целом.
Российский Минфин, комментируя новый законопроект, напомнил, что инициативы о распространении санкций США на госдолг РФ появлялись и раньше и не получали развития. Впрочем Россия сможет выполнить программу внутренних займов даже без участия иностранных инвесторов, уверены в министерстве.
Последние новости
Новый автомат АК-308: технические характеристики Быть или не быть… У США с санкциями что-то пошло не так Европейским путем. В президенты Украины идет консул-нацист из Германии
Комментарии  Ещё 8 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
США добрались до денег россиян405
В России предложили повысить еще один налог128
Все кончено: россияне бегут из Латвии и Литвы54
Трамп уронил доллар43
США ввели киберсанкции против россиян10
Видео
00:58
ЦБ и Минфин спасли рубль
Экономика
00:43
Украинцы устроили массовый «побег» в Россию
Экономика
01:14
Опубликован законопроект о санкциях против России
Экономика
14:13
В Совфеде обрадовали российских женщин
Экономика Другое
05:38
«Россия готова»: США введут санкции против «СП — 2»
Экономика Статьи
08:19
Назван ожидаемый размер увеличения пенсий
Личный счет
01:00
ЦБ перестал бояться за будущее рубля
Экономика
04:58
Американцы оставят Россию без газа
Экономика Статьи
03:13
«Выкручивание рук не остановит российский газопровод»
Экономика Компании
28:44
Кризис в Турции: что будет с российскими туристами
Личный счет Рынки
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение