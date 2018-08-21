Минфин США отказался прояснить отношение к идее санкций против госдолга РФ

Ответственную за санкции замминистра финансов Сигал Манделкер спросили на слушаниях в сенате, мешает ли отсутствие на данный момент санкций против суверенного долга РФ общему санкционному давлению. В ответ Манделкер напомнила, что администрация подготовила доклад о влиянии санкций, направленный в конгресс.

"Я бы хотела остановиться на этом. Но мы по-прежнему обеспокоены относительно продолжающихся инвестиций в Россию, которые в целом значительно сократились с начала «российской» программы санкций", — сказала Манделкер.

Сбербанк, ВТБ и Банк Москвы, Газпромбанк, Россельхозбанк и Промсвязьбанк. Ранее группа сенаторов США внесла на рассмотрение верхней палаты конгресса законопроект с целым набором антироссийских мер, в том числе с санкциями против нового госдолга РФ и госбанков. В списке финансовых институтов, в отношении которых предлагается ввести ограничения, значатся Внешэкономбанк

Власти США и ранее всерьез рассматривали возможность распространения санкций на госдолг РФ, но в феврале текущего года американский Минфин заявил, что эта мера будет иметь отрицательные последствия не только для России, но и для международного финансового рынка в целом.

Российский Минфин, комментируя новый законопроект, напомнил, что инициативы о распространении санкций США на госдолг РФ появлялись и раньше и не получали развития. Впрочем Россия сможет выполнить программу внутренних займов даже без участия иностранных инвесторов, уверены в министерстве.