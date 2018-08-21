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Минфин заявил о возможном ужесточении антироссийских санкций
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Минфин заявил о возможном ужесточении антироссийских санкций 

ТВ Центр 1 час назад
Фото: ТВ Центр
США могут ужесточить санкции в отношении России, если Москва не изменит своего поведения. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на американское министерство финансов.
"Хотя пагубные действия со стороны России продолжаются, мы полагаем, что ее авантюризм, несомненно, ограничивается пониманием того, что мы можем принести намного больше экономической боли, используя наш мощный государственный аппарат", — заявила заместитель министра финансов США, курирующая противодействие терроризму и финансовую разведку Сигал Манделкер.
Американский Минфин заморозил российские активы в США на сотни миллионов долларов. По словам Манделкер, действия американских властей имели обширные последствия для людей и компаний, попавших под санкции.
Такие заявления Манделкер сделала в своем вступительном слове к слушаниям с ее участием в банковском комитете Сената Конгресса США.
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