Минфин США хочет причинить РФ «экономическую боль»

США ужесточат санкции, если Россия будет вести прежнюю политику, заявила американский министр финансов Сигал Манделкер. Эти слова прозвучали на заседании банковского комитета сената.

«Хотя пагубные действия со стороны России продолжаются, мы полагаем, что ее авантюризм, несомненно, ограничивается пониманием того, что мы можем принести намного больше экономической боли», — цитирует министра ТАСС