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Минфин США хочет причинить РФ «экономическую боль»
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Минфин США хочет причинить РФ «экономическую боль» 

News.ru 55 минут назад
США ужесточат санкции, если Россия будет вести прежнюю политику, заявила американский министр финансов Сигал Манделкер. Эти слова прозвучали на заседании банковского комитета сената.
«Хотя пагубные действия со стороны России продолжаются, мы полагаем, что ее авантюризм, несомненно, ограничивается пониманием того, что мы можем принести намного больше экономической боли», — цитирует министра ТАСС.
Как писал News.ru, президент США Дональд Трамп заблокировал российские активы на сотни миллионов долларов в рамках санкций. Это следует из доклада американского минфина по противодействию незаконным финансовым потокам.
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