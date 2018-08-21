O1 Properties просит держателей евробондов согласиться на изменение условий выпуска

МОСКВА, 21 авг — ПРАЙМ. Девелопер O1 Properties в связи со сменой контроля в компании просит держателей еврооблигаций согласиться на внесение изменений в условия выпуска объемом 350 миллионов долларов с погашением в 2021 году, говорится в сообщении компании.

Кипрская Riverstretch Trading & Investments Limited 4 июля 2018 года приобрела 70,038% акций класса A и 58,391% класса B компании O1 Properties Limited, которая является гарантом по евробондам SPV-компании O1 Properties Finance.

Эмитент намерен созвать 12 сентября собрание держателей облигаций и предлагает им отказаться от права требования по выкупу бумаг. O1 Properties владеет портфелем активов, генерирующих доход, и новый акционер уверен в способности компании продолжать обслуживать облигации. Однако на данном этапе эмитент не располагает достаточными средствами для выкупа облигаций, говорится в сообщении.

Новый акционер в настоящее время проводит операционный и финансовый due diligence O1 Properties и его дочерних компаний, включая эмитента евробондов.

O1 Properties является одним из крупнейших владельцев офисов класса А в Москве.