Ещё
O1 Properties просит держателей евробондов согласиться на изменение условий выпуска
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
67.40
$
67.56
77.61
77.80
Прогноз
27.08 – 03.09
$
67.60
76.59
Индексы и котировки Brent
72.62
–0.12 Золото
1191.17
+0.05 РТС
1068.68
+0.18
Динамика валют
EUR / USD
21.08
1.1522
–0.0076
07.08
1.1599
20.08
15.08
10.08

O1 Properties просит держателей евробондов согласиться на изменение условий выпуска 

Прайм 59 минут назад
МОСКВА, 21 авг — ПРАЙМ. Девелопер O1 Properties в связи со сменой контроля в компании просит держателей еврооблигаций согласиться на внесение изменений в условия выпуска объемом 350 миллионов долларов с погашением в 2021 году, говорится в сообщении компании.
Кипрская Riverstretch Trading & Investments Limited 4 июля 2018 года приобрела 70,038% акций класса A и 58,391% класса B компании O1 Properties Limited, которая является гарантом по евробондам SPV-компании O1 Properties Finance.
Эмитент намерен созвать 12 сентября собрание держателей облигаций и предлагает им отказаться от права требования по выкупу бумаг. O1 Properties владеет портфелем активов, генерирующих доход, и новый акционер уверен в способности компании продолжать обслуживать облигации. Однако на данном этапе эмитент не располагает достаточными средствами для выкупа облигаций, говорится в сообщении.
Новый акционер в настоящее время проводит операционный и финансовый due diligence O1 Properties и его дочерних компаний, включая эмитента евробондов.
O1 Properties является одним из крупнейших владельцев офисов класса А в Москве.
Прайм: последние новости
США продадут 11 млн баррелей нефти из стратегических запасов‍ Биржи АТР закрылись в основном ростом накануне торговых переговоров Китая с США Чистая прибыль "Детского мира" по МСФО в I полугодии выросла на 46%
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трамп уронил доллар37
Все кончено: россияне бегут из Латвии и Литвы45
В России предложили повысить еще один налог24
Дан прогноз по дальнейшей судьбе рубля140
ЦБ перестал бояться за будущее рубля100
Видео
00:58
ЦБ и Минфин спасли рубль
Экономика
00:43
Украинцы устроили массовый «побег» в Россию
Экономика
01:14
Опубликован законопроект о санкциях против России
Экономика
14:13
В Совфеде обрадовали российских женщин
Экономика Другое
05:38
«Россия готова»: США введут санкции против «СП — 2»
Экономика Статьи
08:19
Назван ожидаемый размер увеличения пенсий
Личный счет
01:00
ЦБ перестал бояться за будущее рубля
Экономика
04:58
Американцы оставят Россию без газа
Экономика Статьи
03:13
«Выкручивание рук не остановит российский газопровод»
Экономика Компании
28:44
Кризис в Турции: что будет с российскими туристами
Личный счет Рынки
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение