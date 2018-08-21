В Орловской области годовая инфляция в июле сохранилась на уровне июня

В июле 2018 года уровень годовой инфляции в Орловской области сохранился на уровне июня, составив 2,0%. Показатель оказался ниже общероссийского значения (2,5%) и ниже инфляции в целом по Центральному федеральному округу (3,0%).

По информации регионального Отделения ГУ ЦБ РФ по Центральному федеральному округу, регион находится на 4 месте среди самых низких значений инфляции по ЦФО.

В Орловской области темпы роста остаются значительно ниже целевого уровня, установленного Банком России (вблизи 4%). В регионе июльская инфляция по большинству товаров и услуг (75,1%) оказалась ниже целевого значения. Снижение темпов прироста цен наблюдалось по непродовольственным товарам на 0,2 п.п. и услугам — на 0,5 п.п., по продовольственным товарам зафиксировано увеличение на 0,6 п.п.

Среди продуктов питания выросли в цене фрукты, мясо птицы, рыба. При этом было отмечено снижение цен на плодоовощную продукцию, включая картофель, сахар-песок, яйца, муку, в том числе из-за роста предложения, как местной продукции, так и привозной продукции по ценам межрегиональных торговых сетей.

В группе непродовольственных товаров снижение цен наблюдалось, прежде всего, на одежду и обувь. В тоже время за год заметно подорожали, как и в прошлом месяце, топливо моторное и табачные изделия.

В группе платных услуг в Орловской области наибольшее снижение цен отмечено на зарубежные туристические поездки во Францию и Таиланд. Повышающее воздействие на инфляцию региона по сравнению с июлем прошлого года оказывал рост цен на экскурсионные поездки на автобусе по городам Европы, образовательные и ветеринарные услуги.