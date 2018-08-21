Статистики сообщили о снижении цен на бензин в Воронежской области

Правда, падения стоимости топлива заметят далеко не все. В августе цены на бензин и дизельное топливо в регионе хоть совсем не значительно, но всё-таки упали, сообщил Воронежстат во вторник, 21 августа. Стоимость АИ-92 и АИ-92 снизилась на 9 копеек, или 0,2%; однако дизель, наоборот, подорожал — на 5 копеек, или на 0,1%.