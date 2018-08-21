Статистики сообщили о снижении цен на бензин в Воронежской области 

Правда, падения стоимости топлива заметят далеко не все. В августе цены на бензин и дизельное топливо в регионе хоть совсем не значительно, но всё-таки упали, сообщил Воронежстат во вторник, 21 августа. Стоимость АИ-92 и АИ-92 снизилась на 9 копеек, или 0,2%; однако дизель, наоборот, подорожал — на 5 копеек, или на 0,1%.
К слову, статистики впервые с апреля-2018 сообщили о снижении цен на топливо, до этого они или повышались, или оставались на одном уровне. Наибольший скачок в Воронежской области произошёл весной: в период с середины апреля до начала июня бензин подорожал на 3,4 рубля, дизель — на 4 рубля. Президент Владимир Путин во время «Прямой линии» 7 июня еженедельное повышение цен на бензин назвал недопустимым, а также объяснил, почему то происходит. — Это результат неточного регулирования, которое было введено в сфере энергоресурсов. Правительство провело пересмотр некоторых налоговых мер по наполнению бюджета, предприняло налоговый маневр. Это привело к стимулированию вывоза сырой нефти за границу. Цены на нефть поднялись. Сейчас компании считают недополученные доходы от нефти, которую направляют на НПЗ, а могли бы экспортировать, — сказал Владимир Путин. Более того, министр энергетики РФ Александр Новак ответил президенту, что было принято решение снизить акцизы на топливо с 1 июня. Вероятно, это должно было привести к стабилизации рынка и падению цен на бензин, однако в Воронежской области снижение стоимости топлива произошло только сейчас, и то очень незначительное. Ещё одна громкая «бензиновая» история произошла в июле 2018 года, когда Федерация автовладельцев России опубликовала шокирующую статистику — около 76% заправок по всей стране не доливают бензин в баки машин. Обман заметил и воронежский автомобилист. По его словам, в его иномарку с 50-литровым баком невероятным образом поместилось 54 литра топлива.поместилось 54 литра топлива. Екатерина Трещикова