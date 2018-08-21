Ещё
Статистики сообщили о снижении цен на бензин в Воронежской области
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
67.40
$
67.56
77.61
77.80
Прогноз
27.08 – 03.09
$
66.60
76.10
Индексы и котировки Brent
72.70
–0.01 Золото
1191.17
+0.05 РТС
1068.68
+0.18
Динамика валют
EUR / USD
21.08
1.1522
–0.0076
07.08
1.1599
20.08
15.08
10.08

Статистики сообщили о снижении цен на бензин в Воронежской области 

Вести Воронеж 36 минут назад
Фото: Вести Воронеж
Правда, падения стоимости топлива заметят далеко не все. В августе цены на бензин и дизельное топливо в регионе хоть совсем не значительно, но всё-таки упали, сообщил Воронежстат во вторник, 21 августа. Стоимость АИ-92 и АИ-92 снизилась на 9 копеек, или 0,2%; однако дизель, наоборот, подорожал — на 5 копеек, или на 0,1%.
К слову, статистики впервые с апреля-2018 сообщили о снижении цен на топливо, до этого они или повышались, или оставались на одном уровне. Наибольший скачок в Воронежской области произошёл весной: в период с середины апреля до начала июня бензин подорожал на 3,4 рубля, дизель — на 4 рубля. Президент Владимир Путин во время «Прямой линии» 7 июня еженедельное повышение цен на бензин назвал недопустимым, а также объяснил, почему то происходит. — Это результат неточного регулирования, которое было введено в сфере энергоресурсов. Правительство провело пересмотр некоторых налоговых мер по наполнению бюджета, предприняло налоговый маневр. Это привело к стимулированию вывоза сырой нефти за границу. Цены на нефть поднялись. Сейчас компании считают недополученные доходы от нефти, которую направляют на НПЗ, а могли бы экспортировать, — сказал Владимир Путин. Более того, министр энергетики РФ Александр Новак ответил президенту, что было принято решение снизить акцизы на топливо с 1 июня. Вероятно, это должно было привести к стабилизации рынка и падению цен на бензин, однако в Воронежской области снижение стоимости топлива произошло только сейчас, и то очень незначительное. Ещё одна громкая «бензиновая» история произошла в июле 2018 года, когда Федерация автовладельцев России опубликовала шокирующую статистику — около 76% заправок по всей стране не доливают бензин в баки машин. Обман заметил и воронежский автомобилист. По его словам, в его иномарку с 50-литровым баком невероятным образом поместилось 54 литра топлива.поместилось 54 литра топлива. Екатерина Трещикова
Вести Воронеж: последние новости
Эксперты: рост цен на еду будет опережать инфляцию Воронежские власти подали в Минэкономразвития заявку на создание особой экономической зоны Мэрия Воронежа выставила на торги право застройки квартала на левом берегу
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трамп уронил доллар37
Все кончено: россияне бегут из Латвии и Литвы45
В России предложили повысить еще один налог24
Дан прогноз по дальнейшей судьбе рубля140
ЦБ перестал бояться за будущее рубля100
Видео
00:58
ЦБ и Минфин спасли рубль
Экономика
00:43
Украинцы устроили массовый «побег» в Россию
Экономика
01:14
Опубликован законопроект о санкциях против России
Экономика
14:13
В Совфеде обрадовали российских женщин
Экономика Другое
05:38
«Россия готова»: США введут санкции против «СП — 2»
Экономика Статьи
08:19
Назван ожидаемый размер увеличения пенсий
Личный счет
01:00
ЦБ перестал бояться за будущее рубля
Экономика
04:58
Американцы оставят Россию без газа
Экономика Статьи
03:13
«Выкручивание рук не остановит российский газопровод»
Экономика Компании
28:44
Кризис в Турции: что будет с российскими туристами
Личный счет Рынки
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение