Ещё
Минфин США внес шесть российских судов в санкционный список
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
67.40
$
67.59
77.61
77.80
Прогноз
27.08 – 03.09
$
65.95
75.12
Индексы и котировки Brent
72.70
+0.08 Золото
1188.54
–0.08 РТС
1072.11
+0.35
Динамика валют
EUR / USD
21.08
1.1532
–0.0067
07.08
1.1599
20.08
15.08
10.08

Минфин США внес шесть российских судов в санкционный список 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
Суда под российским флагом попали в санкционный список США из-за того, что участвовали в процессе поставки нефтепродуктов в Северную Корею (суда «Нептун», «Белла», «Богатырь», «Партизан», «Патриот» и «Севастополь). О внесении их в санкционный список отмечается в сообщении на сайте американского минфина.
Владельцы „Патриота“ (по данным минфина США) — судоходная компания „Гудзон“ и Primorye Maritime Logistics из Владивостока также включены в список.
Еще одна компания, которая занимается водолазным оборудованием, включена в этот перечень. Vela-Marine, по данным минфина США, занимается профессиональным водолазным оборудованием и снаряжением. Эта компания и еще двое россиян пытались обойти санкции США и поэтому были включены в „черные“ списки.
Российская Газета: последние новости
Глава ФРС США поможет рублю укрепиться к концу недели В США заморожены российские активы на сотни миллионов долларов Кремль: Финансовая система России абсолютно стабильна
Комментарии  Ещё 29 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
США добрались до денег россиян380
В России предложили повысить еще один налог119
Все кончено: россияне бегут из Латвии и Литвы54
Трамп уронил доллар42
США ввели киберсанкции против россиян10
Видео
00:58
ЦБ и Минфин спасли рубль
Экономика
00:43
Украинцы устроили массовый «побег» в Россию
Экономика
01:14
Опубликован законопроект о санкциях против России
Экономика
14:13
В Совфеде обрадовали российских женщин
Экономика Другое
05:38
«Россия готова»: США введут санкции против «СП — 2»
Экономика Статьи
08:19
Назван ожидаемый размер увеличения пенсий
Личный счет
01:00
ЦБ перестал бояться за будущее рубля
Экономика
04:58
Американцы оставят Россию без газа
Экономика Статьи
03:13
«Выкручивание рук не остановит российский газопровод»
Экономика Компании
28:44
Кризис в Турции: что будет с российскими туристами
Личный счет Рынки
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение