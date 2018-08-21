Минфин США внес шесть российских судов в санкционный список

Суда под российским флагом попали в санкционный список США из-за того, что участвовали в процессе поставки нефтепродуктов в Северную Корею (суда «Нептун», «Белла», «Богатырь», «Партизан», «Патриот» и «Севастополь). О внесении их в санкционный список отмечается в сообщении на сайте американского минфина

Владельцы „Патриота“ (по данным минфина США ) — судоходная компания „Гудзон“ и Primorye Maritime Logistics из Владивостока также включены в список.

Еще одна компания, которая занимается водолазным оборудованием, включена в этот перечень. Vela-Marine, по данным минфина США, занимается профессиональным водолазным оборудованием и снаряжением. Эта компания и еще двое россиян пытались обойти санкции США и поэтому были включены в „черные“ списки.