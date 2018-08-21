США ввели новые санкции против граждан и компаний РФ

США ввели санкции против нескольких российских граждан и компаний в рамках мер из-за ядерной программы КНДР, а также в связи с действиями в киберпространстве, говорится в сообщении американского минфина

В связи с ограничительными мерами в отношении КНДР под санкции попали две российские компании — Primorye Maritime Logistics Co и Gudzon Shipping Co LLC.

По информации минфина, эти компании использовали суда под российским флагом для поставки нефти Северной Корее в нарушение санкций Совбеза ООН

Также под санкции попали шесть судов под российским флагом.

«Поставки нефти на суда под флагом КНДР запрещены резолюциями Совета Безопасности ООН. Последствия за нарушения этих санкций будут в силе, пока мы не достигнем окончательной денуклеаризации КНДР», — приводится в сообщении комментарий министра финансов Стивена Мнучина

Кроме того, двух граждан РФ и одну российскую компанию внесли в санкционный список в связи с причастностью к попыткам обойти американские санкции.

Так, в список попали петербургская компания Vela-Marine Ltd. и граждане России Антон Нагибин (1985 года рождения) и Марина Царёва (1973 г.р.), связанные, по информации минфина, с уже находящейся под санкциями компанией «Дайвтехносервис».

Под санкции также попала словацкая компания Lacno S. R. O.