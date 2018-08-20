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США захотели большего ущерба для России
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США захотели большего ущерба для России 

Lenta.ru 20 августа 2018
Фото: Lenta.ru
США внесут изменения в законопроект, направленный на предотвращение якобы готовящегося вмешательства России в грядущие выборы в Конгресс, чтобы минимизировать последствия для глобальных экономик и сконцентрировать их на российской. Об этом сообщает Bloomberg.
«Мы хотим добиться того, чтобы экономический ущерб был максимально ограничен российской экономикой, а побочный эффект был незначителен», — прокомментировал информацию один из авторов инициативы сенатор Крис Ван Холлен.
Законопроект предполагает введение ограничительных мер против России в том случае, если Национальная разведка подтвердит, что Москва вмешивается в намеченные на ноябрь промежуточные выборы в США. В частности, предлагаются санкции в отношении нового суверенного долга России, российских банков, горнодобывающих компаний и чиновников.
В конце июля президент США Дональд Трамп заявил, что Россия попытается вмешаться в выборы в США в ноябре этого года. По мнению американского лидера, Москва будет поддерживать Демократическую партию, а не Республиканскую, несмотря на то, что, по утверждениям разведки, Россия была причастна к победе республиканского кандидата на выборах президента в 2016 году.
В начале августа США одобрили расширение санкций в отношении России за использование запрещенных видов вооружения и допустили их распространение на государственный долг России.
Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) пришло к выводу, что санкции США против российского госдолга могут привести к оттоку 8-10 процентов инвесторов из российских суверенных долговых бумаг.
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