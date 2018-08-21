Вашингтон заявил о блокировке российских активов на стони миллионов долларов 

МОСКВА, 21 авг — РИА Новости Крым. Замглавы Министерства финансов США Сигал Манделькер заявила о блокировке российских активов на сумму в сотни миллионов долларов, сообщается во вторник в заявлении, сообщает РИА Новости.
"Действия минфина повлекли значимые последствия для финансовых интересов лиц и предприятий, которые были затронуты, в том числе блокировку сотен миллионов долларов российских активов в США", — говорится в заявлении.
Отмечается, что заявление Манделькер было опубликовано незадолго до ее выступления в банковском комитете сената по санкционному давлению на РФ.
США ввели против России большое количество санкций под различными предлогами. Часть санкций накладывается по распоряжению президента и может быть им снята, однако другие введены в соответствии с законом конгресса «О противодействии противникам Америки через санкции» и не могут быть сняты без согласия конгресса.
Москва неоднократно заявляла, что говорить с ней на языке санкций контрпродуктивно, а МИД РФ подчеркивал, что Москва считает односторонние санкционные волны США нелегитимными и бесполезными.