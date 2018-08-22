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Средняя стоимость тура за рубеж выросла на 10%
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Средняя стоимость тура за рубеж выросла на 10% 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Средний чек за туристическую поездку за границу в этом году вырос на 10%, его размер достиг порядка 100 тысяч рублей на массовых направлениях, сообщает TourDom.ru.
Такой вывод можно сделать на основе данных, предоставленных порталу в управляющих компаниях сетевых турагентств.
По оценкам экспертов, рост цен был предсказуемым. На фоне валютных колебаний заметнее всего снизился спрос на поездки в сегменте экономкласса популярных направлений. В свою очередь, более состоятельные клиенты турфирм не стали отказываться от своих планов, что и отразилось на общей картине по итогам продаж.
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