Средняя стоимость тура за рубеж выросла на 10%

МОСКВА, 22 авг — РИА Новости . Средний чек за туристическую поездку за границу в этом году вырос на 10%, его размер достиг порядка 100 тысяч рублей на массовых направлениях, сообщает TourDom.ru.

Такой вывод можно сделать на основе данных, предоставленных порталу в управляющих компаниях сетевых турагентств.

По оценкам экспертов, рост цен был предсказуемым. На фоне валютных колебаний заметнее всего снизился спрос на поездки в сегменте экономкласса популярных направлений. В свою очередь, более состоятельные клиенты турфирм не стали отказываться от своих планов, что и отразилось на общей картине по итогам продаж.