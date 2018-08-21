Минфин США оценил потери Дерипаски и Вексельберга из-за санкций 

Состояние основного акционера «Русала» Олега Дерипаски уменьшилось из-за санкций США на половину, а главы «Реновы» Виктора Вексельберга на $3 млрд, говорится в докладе Минфина, подготовленном в банковском комитете Сената США и представленном заместителем министра финансов Сигал Манделкер.
На слушаниях рассматривается американская политика санкций в отношении России. Манделкер курирует противодействие терроризму и финансовую разведку.
«Действия (американского) министерства финансов имели обширные последствия для финансовых интересов затронутых физических и юридических лиц, включая блокирование российских активов на сотни миллионов долларов в Соединенных Штатах», — отмечает Манделкер.