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Минфин США оценил потери Дерипаски и Вексельберга из-за санкций
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Минфин США оценил потери Дерипаски и Вексельберга из-за санкций 

Rambler News Service 26 минут назад
Состояние основного акционера «Русала» Олега Дерипаски уменьшилось из-за санкций США на половину, а главы «Реновы» Виктора Вексельберга на $3 млрд, говорится в докладе Минфина, подготовленном в банковском комитете Сената США и представленном заместителем министра финансов Сигал Манделкер.
На слушаниях рассматривается американская политика санкций в отношении России. Манделкер курирует противодействие терроризму и финансовую разведку.
«Действия (американского) министерства финансов имели обширные последствия для финансовых интересов затронутых физических и юридических лиц, включая блокирование российских активов на сотни миллионов долларов в Соединенных Штатах», — отмечает Манделкер.
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