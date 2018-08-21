Минфин США оценил потери Дерипаски и Вексельберга из-за санкций

На слушаниях рассматривается американская политика санкций в отношении России. Манделкер курирует противодействие терроризму и финансовую разведку.

«Действия (американского) министерства финансов имели обширные последствия для финансовых интересов затронутых физических и юридических лиц, включая блокирование российских активов на сотни миллионов долларов в Соединенных Штатах», — отмечает Манделкер.