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Акции «Роснефти» выросли на 1,6% после рекомендации совета директоров по дивидендам
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Акции «Роснефти» выросли на 1,6% после рекомендации совета директоров по дивидендам 

Газета.Ru 55 минут назад
Фото: Прайм
Акции "Роснефти" к закрытию торгов во вторник вечером выросли на 1,6% после рекомендации по выплатам дивидендов.
Совет директоров рекомендовал внеочередному Общему собранию акционеров принять решение о выплате дивидендов по результатам 1 полугодия 2018 года в размере 14 руб. 58 коп. на одну обыкновенную акцию Общества, что позволит направить на дивиденды 50% чистой прибыли по МСФО, относящейся к акционерам Общества.
Общая сумма средств, которая будет направлена ПАО «НК „Роснефть“ на выплату дивидендов, составит 154,5 млрд руб.
С позиции инвесторов „Роснефть“ действительно движется в правильном направлении, констатирует старший аналитик „Атон“ Александр Корнилов.
»Компания в прошлом году приняла решение о повышении коэффициента дивидендных выплат до 50% от чистой прибыли по МСФО, при этом дважды в год. С учетом очень сильной отчетности, чистой прибыли за полугодие, действительно, это очень высокая цифра по дивидендам", — отметил он.
"Наверно, уместно напомнить, что цифра по первому полугодию сопоставима с чистой прибылью компании за весь 2017 год. Поэтому, де-факто, акции компании «Роснефть» превращаются в интересный инструмент с точки зрения получения дивидендной доходности", — отметил эксперт.
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Комментарии  Ещё 2 источника 
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