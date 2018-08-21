Акции «Роснефти» выросли на 1,6% после рекомендации совета директоров по дивидендам

Акции "Роснефти" к закрытию торгов во вторник вечером выросли на 1,6% после рекомендации по выплатам дивидендов.

Совет директоров рекомендовал внеочередному Общему собранию акционеров принять решение о выплате дивидендов по результатам 1 полугодия 2018 года в размере 14 руб. 58 коп. на одну обыкновенную акцию Общества, что позволит направить на дивиденды 50% чистой прибыли по МСФО, относящейся к акционерам Общества.

Общая сумма средств, которая будет направлена ПАО «НК „Роснефть“ на выплату дивидендов, составит 154,5 млрд руб.

С позиции инвесторов „Роснефть“ действительно движется в правильном направлении, констатирует старший аналитик „Атон“ Александр Корнилов

»Компания в прошлом году приняла решение о повышении коэффициента дивидендных выплат до 50% от чистой прибыли по МСФО, при этом дважды в год. С учетом очень сильной отчетности, чистой прибыли за полугодие, действительно, это очень высокая цифра по дивидендам", — отметил он.

"Наверно, уместно напомнить, что цифра по первому полугодию сопоставима с чистой прибылью компании за весь 2017 год. Поэтому, де-факто, акции компании «Роснефть» превращаются в интересный инструмент с точки зрения получения дивидендной доходности", — отметил эксперт.