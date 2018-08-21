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Совет директоров «Роснефти» рекомендовал дивиденды за I полугодие в 14,58 руб на акцию
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Совет директоров «Роснефти» рекомендовал дивиденды за I полугодие в 14,58 руб на акцию 

Прайм 1 час назад
Фото: Прайм
МОСКВА, 21 авг — ПРАЙМ. Совет директоров "Роснефти" рекомендует выплатить дивиденды по итогам первого полугодия в размере 14,58 рубля на акцию, что составляет 154,5 миллиарда рублей, или 50% чистой прибыли по МСФО за полугодие, следует из материалов компании.
"Совет директоров рекомендовал внеочередному общему собранию акционеров принять решение о выплате дивидендов по результатам первого полугодия 2018 года в размере 14 рублей 58 копеек на одну обыкновенную акцию общества, что позволит направить на дивиденды 50% чистой прибыли по МСФО, относящейся к акционерам общества. Общая сумма средств, которая будет направлена «Роснефтью» на выплату дивидендов, составит 154,5 миллиарда рублей", — говорится в материалах.
Внеочередное собрание акционеров пройдет в форме заочного голосования 28 сентября.
Чистая прибыль «Роснефти» по итогам первого полугодия 2018 года составила 309 миллиардов рублей. Дивидендная политика компании предполагает выплату дивидендов в размере не менее 50% чистой прибыли не реже двух раз в год.
Суммарные дивиденды компании по итогам 2017 года с учетом промежуточных составили 10,48 рубля на акцию, общий объем выплат — 111 миллиардов рублей, что также составляет 50% чистой прибыли. Чистая прибыль «Роснефти» по МСФО в 2017 году составила 222 миллиарда рублей.
Уставный капитал компании разделен на 10,598 миллиарда обыкновенных акций. Основным акционером «Роснефти» является государственный «Роснефтегаз» (50,00000001% акций), 19,75% акций принадлежат британской BP, еще 19,5% — компании QHG Oil Ventures Pte. Ltd. (прежнее название — QHG Shares Pte. Ltd., этот пакет в декабре 2016 года купил консорциум швейцарского трейдера Glencore и суверенного фонда Катара QIA). Одна акция принадлежит государству в лице Росимущества, остальные акции находятся в свободном обращении.
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