Американцы просчитались. Экономист об оценке Минфина США ущерба от санкций

В эфире НСН аналитик назвал неправдоподобной сумму в сотни миллионов долларов заблокированных российских активов.

Министерство финансов Соединенных Штатов оценило убытки России от санкций, которые действуют с 2017 года, сообщает РБК. В докладе ведомства отмечается, что «сотни миллионов долларов» оказались заблокированы за счет действия экономических ограничений в отношении Москвы.

В эфире НСН экономист, советник по макроэкономике гендиректора брокерского дома «Открытие-брокер» Сергей Хестанов отметил, что представленные американским ведомством цифры вызывают сомнения (слушайте аудио).

Смириться и жить дальше. В Совфеде не верят, что Трамп снимет санкции с РФ «Сумма в сотни миллионов рублей слишком мала, чтобы соответствовать в принципе активам крупных российских бизнесменов и чиновников за рубежом. Скорее всего, это те, кто формально попал под те или иные ограничения и к ним применена такая мера, как заморозка активов. Часть этих людей, как показывает опыт, со временем смогут оспорить заморозку своих активов и добиться разморозки», — считает эксперт.