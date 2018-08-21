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Илон Маск удалил страницу в Instagram
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Илон Маск удалил страницу в Instagram 

Rambler News Service 53 минуты назад
Страница предпринимателя Илона Маска в Instagram стала недоступна 21 августа.
При попытке зайти на страницу предпринимателя появляется сообщение: «Возможно, ссылка, по которой вы перешли, повреждена, или страница была удалена».
Bloomberg сообщил, что представитель Tesla не ответил на вопрос, удалил ли Маск свой аккаунт самостоятельно.
Ранее акционеры Акционеры Tesla подали в суд на Маска за сообщение в Twitter о делистинге компании. Они считают, что понесли потери от недостоверной информации.
«Думаю о выводе Tesla с биржи при $420 за акцию. Финансирование обеспечено», — писал Маск в Twitter.
The Wall Street Journal сообщила, что Комиссия по ценным бумагам и биржам США проводит расследование в отношении Tesla Inc. из-за твита Маска. На фоне сообщений по итогам торгов акции Tesla упали более чем на 2,57%.
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