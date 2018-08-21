Илон Маск удалил страницу в Instagram

Страница предпринимателя Илона Маска в Instagram стала недоступна 21 августа.

При попытке зайти на страницу предпринимателя появляется сообщение: «Возможно, ссылка, по которой вы перешли, повреждена, или страница была удалена».

Bloomberg сообщил, что представитель Tesla не ответил на вопрос, удалил ли Маск свой аккаунт самостоятельно.

Ранее акционеры Акционеры Tesla подали в суд на Маска за сообщение в Twitter о делистинге компании. Они считают, что понесли потери от недостоверной информации.

«Думаю о выводе Tesla с биржи при $420 за акцию. Финансирование обеспечено», — писал Маск в Twitter.