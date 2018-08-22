Ещё
Маск объяснил, почему удалил свой аккаунт в Instagram
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
67.50
$
67.80
78.21
78.40
Прогноз
27.08 – 03.09
$
67.60
76.59
Индексы и котировки Brent
72.97
+0.26 Золото
1193.60
+0.00 РТС
1068.99
–0.29
Динамика валют
EUR / USD
22.08
1.1566
–0.0044
08.08
1.1610
21.08
16.08
12.08

Маск объяснил, почему удалил свой аккаунт в Instagram 

РИА Новости 28 минут назад
МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Основатель высокотехнологичной компании Tesla Илон Маск заявил, что удалил свой аккаунт в Instagram, потому что ему «это» не нравилось.
" (Мне — ред.) это не «нравилось», — написал Маск в Twitter в ответ на вопрос пользователя социальной сети о том, почему он удалил свой аккаунт в Instagram.
"Instagram такой томимый жаждой, при этом убивает вас водой ", — заявил Маск.
Ранее СМИ сообщили, что аккаунт Маска, на который подписаны более 8 миллионов человек, оказался недоступен.
Последние новости
Новый автомат АК-308: технические характеристики Быть или не быть… У США с санкциями что-то пошло не так Европейским путем. В президенты Украины идет консул-нацист из Германии
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российским дачникам добавили головной боли77
Россия нашла замену американской электронике206
Названа вероятная минимальная цена на пиво113
Россия подготовила ответ на санкции США197
«У России осталось резервов на один кризис»115
Видео
00:58
ЦБ и Минфин спасли рубль
Экономика
00:43
Украинцы устроили массовый «побег» в Россию
Экономика
01:14
Опубликован законопроект о санкциях против России
Экономика
14:13
В Совфеде обрадовали российских женщин
Экономика Другое
05:38
«Россия готова»: США введут санкции против «СП — 2»
Экономика Статьи
08:19
Назван ожидаемый размер увеличения пенсий
Личный счет
03:52
Россия нашла замену американской электронике
Экономика
04:15
Российским дачникам добавили головной боли
Недвижимость
01:00
ЦБ перестал бояться за будущее рубля
Экономика
04:58
Американцы оставят Россию без газа
Экономика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение