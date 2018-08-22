Маск объяснил, почему удалил свой аккаунт в Instagram

МОСКВА, 22 авг — РИА Новости . Основатель высокотехнологичной компании Tesla Илон Маск заявил, что удалил свой аккаунт в Instagram, потому что ему «это» не нравилось.

" (Мне — ред.) это не «нравилось», — написал Маск в Twitter в ответ на вопрос пользователя социальной сети о том, почему он удалил свой аккаунт в Instagram.

"Instagram такой томимый жаждой, при этом убивает вас водой ", — заявил Маск.

Ранее СМИ сообщили, что аккаунт Маска, на который подписаны более 8 миллионов человек, оказался недоступен.