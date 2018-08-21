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Вашингтон заморозил российские активы на сотни миллионов долларов
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Вашингтон заморозил российские активы на сотни миллионов долларов 

Свободная пресса 55 минут назад
Вашингтон заблокировал российские активы в стране на сотни миллионов долларов, в список киберсанкций внесены двое россиян, связанные с компанией «Дайвтехносервис». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление замглавы Минфина США Сигала Манделькера.
Кроме того, Вашингтон внес в список санкций по КНДР две российские компании: «Гудзон Шиппинг» из Владивостока и «Вела-Марин» из Санкт-Петербурга. Под ограничения также попали шесть судов — «Белла», «Богатырь», «Нептун», «Партизан», «Патриот» и «Севастополь», пишет НСН.
В Минфине заявили, что «Москва должна изменить свое поведение», чтобы США прекратили вводить санкции.
Ранее президент США Дональд Трамп рассказал журналистам, что Вашингтон будет готов начать снимать санкции с России, если Москва пойдет на выгодное для США сотрудничество.
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