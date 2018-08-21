Вашингтон заморозил российские активы на сотни миллионов долларов

Вашингтон заблокировал российские активы в стране на сотни миллионов долларов, в список киберсанкций внесены двое россиян, связанные с компанией «Дайвтехносервис». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление замглавы Минфина США Сигала Манделькера.

Кроме того, Вашингтон внес в список санкций по КНДР две российские компании: «Гудзон Шиппинг» из Владивостока и «Вела-Марин» из Санкт-Петербурга. Под ограничения также попали шесть судов — «Белла», «Богатырь», «Нептун», «Партизан», «Патриот» и «Севастополь», пишет НСН.

Минфине заявили, что «Москва должна изменить свое поведение», чтобы США прекратили вводить санкции.

Ранее президент США Дональд Трамп рассказал журналистам, что Вашингтон будет готов начать снимать санкции с России, если Москва пойдет на выгодное для США сотрудничество.

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