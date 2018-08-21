«Бесшумный» кризис охватил Персидский залив

Москва, 21 августа — «Вести. Экономика» В последние годы почти все страны Персидского залива столкнулись с серьезными экономическими трудностями. На фоне устойчиво низких цен на нефть и газ, а также скачка стоимости жизни население и компании региона резко сократили расходы и с пессимизмом смотрят в будущее.

Выводы аналитиков неутешительны: экономический рост замедлился или остановился, государственный долг неуклонно увеличивается, политическая неопределенность подрывает уверенность, а конфликты, санкции и блокады «душат» бизнес.

Вся надежда на то, что недавнее повышение цен на углеводороды, а также правительственные программы по стимулированию экономики хоть как-то улучшат ситуацию. Однако для некоторых групп — в первую очередь среднего класса Персидского залива — ближайшее будущее пока не сулит ничего хорошего.

После нескольких лет активного экономического роста, подпитываемого высокими ценами на нефть и масштабными инфраструктурными проектами, большинство экономик Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ), в который входят Бахрейн, Катар, Кувейт, ОАЭ, Саудовская Аравия и Оман, начали замедлять темпы в 2014 г.

Тогда цены на нефть рухнули со $114 (лето 2014 г.) до $60 за баррель (лето 2015 г.). В начале 2016 г. они опустились ниже $30. Поскольку все страны ССАГПЗ в значительной степени зависят от углеводородных доходов для финансирования своих бюджетов, такой спад имел крайне негативные последствия, отмечает издание Asia Times.

В Объединенных Арабских Эмиратах рост ВВП снизился с 3,8% в 2015 г. до всего 0,8% в 2017 г. В Саудовской Аравии и Кувейте началась рецессия: в прошлом году у первой из двух стран экономика уменьшилась на 0,7%, а у второй на 2,9%.

На фоне резкого сокращения доходов правительства региона стали активнее заимствовать, в результате чего у всех членов ССАГПЗ вырос государственный долг. Так, например, долговые обязательства Бахрейна сегодня приблизились к 100% ВВП, а у Омана соотношение долга к ВВП увеличилось с 5% до более чем 40% с 2014 по 2017 гг.

Как итог, начиная с 2015 г. крупные и мелкие компании стали сворачивать производство и массово увольнять работников.

Так, Abu Dhabi National Oil Company к концу 2016 г. уволила около 10% сотрудников, а Abu Dhabi National Energy Company за тот же период рассталась с четвертью своего персонала. Даже такая знаковая компания региона, как катарский телеканал Al Jazeera, только в 2016 г. уволила 500 человек (около 15% штата).

Сокращения продолжились и в 2017 году. В прошлом году, к примеру, количество людей, занятых в банковском секторе Абу-Даби, снизилось примерно на 10% по сравнению с 2016 г.

Большинство из тех, кто лишился работы, были приезжие, так как члены ССАГПЗ имеют огромный процент работающих экспатов. В Дубае, например, около 90% населения в 3,1 млн человек — иностранцы.

Для многих потеря работы означает обязательный отъезд из страны. Это оказывает негативное влияние на рынок недвижимости — одного из основных источников доходов, помимо нефти и газа, для большинства государств Персидского залива.

“В ОАЭ в последнее время наблюдается значительный рост предложения жилой недвижимости, — говорит аналитик базирующейся в Лондоне Capital Economics Ясемин Энгин. — Падают цены на аренду, а также закупочные цены, что вызывает серьезное беспокойство”.

Так, DAMAC, крупный застройщик Дубая, объявил о снижении прибыли во втором квартале 2018 г. на 46% в годовом исчислении. Падение прибыли в первые шесть месяцев этого года также зафиксировала Nakheel, другая местная строительная компания.

Еще одной жертвой экономического замедления стал туристический сектор. Переизбыток отелей в сочетании с сокращением расходов иностранных туристов снизили рентабельность туристического бизнеса, и это при том, что номера в гостиницах почти все заполнены.

“Конкуренция сегодня настолько острая, что для сохранения доли на рынке некоторые отели устанавливают плату, которая ниже порога безубыточности”, — рассказывает один владелец гостиницы. По его словам, сложившуюся ситуацию можно назвать «бесшумным» кризисом.

Между тем, несмотря на снижение арендной платы, общая стоимость жизни растет. В начале 2018 г. ОАЭ ввели налог на добавленную стоимость в размере 5% и это после введенного в 2016 г. муниципального сбора за аренду в 3% и гостиничного налога на туристов в 10%.

Начатая в прошлом году ОАЭ, Саудовской Аравией и Бахрейном блокада Катара лишь усугубила ситуацию.

“Существовали значительные туристические потоки между странами ССАГПЗ, — объясняет Энгин, — А блокада Катара их остановила. Кроме того, введенные ограничения принесли чувство неопределенности. Катар и соседние страны всегда были очень близкими, как культурно, так и экономически”.

Еще одним источником напряжения в регионе стала война в Йемене, в которую с 2015 г. вовлечены ОАЭ и Саудовская Аравия. «Я сомневаюсь, что руководители этих стран ожидали, что через три с половиной года конфликт сохранится, — говорит ближневосточный эксперт Кристиан Ульрихсен. — Война забирает из бюджета намного больше средств, чем они хотели бы».

Власти стран Персидского залива хорошо знают о всех этих проблемах и проводят активные шаги по стимулированию экономики и привлечению крайне необходимых иностранных рабочих и инвесторов.