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Дерипаска обеднел вдвое из-за санкций
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Дерипаска обеднел вдвое из-за санкций 

BFM.RU 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Чиновники Минфина США отчитались перед сенатом о ходе реализации санкций против России. По их мнению, ограничительные меры эффективны и наносят реальный ущерб тем, кто подпал под их действия. Текст выступления замминистра финансов Сигал Манделкер опубликован на сайте Минфина США.
Согласно данным американского министерства финансов, с января 2017 года под различные санкции OFAC подпали двести российских юридических и физических лиц, сказала замминистра.
В частности, это «Рособоронэкспорт», «ЕвроСибЭнерго», «Сургутнефтегаз». Под санкциями находятся такие граждане РФ, как Олег Дерипаска, Виктор Вексельберг, Кирилл Шамалов, Алексей Миллер, Андрей Костин, Андрей Акимов, Николай Патрушев, Владимир Колокольцев.
Введение санкций сделало их, по выражению Манделкер, «радиоактивными». Заморожены активы фигурантов «черного списка» на «сотни миллионов долларов», добавила замминистра.
Оценка состояния Дерипаски после введения санкций упала примерно на 50%, сказала замминистра, Вексельберг потерял $3 млрд, его активы заморозили правительства других стран, а не только США, «Ренова» была вынуждена расстаться с активами в Швейцарии и Италии.
Эффект от санкций — не только прямой, но и косвенный: из-за геополитической неопределенности страдают иностранные инвестиции в Россию, заявила Манделкер.
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