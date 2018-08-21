В Минфине США оценили потери Дерипаски и Вексельберга из-за санкций

При этом Манделкер ссылалась не на данные минфина , а на открытые данные в прессе, которые минфин считает «заслуживающими доверия».

"В результате внесения в список санкций, по оценкам открытых источников, личное состояние Дерипаски снизилось более чем на 50%. Действия 6 апреля также оказали большое влияние на другого олигарха в списке санкций, Виктора Вексельберга. Согласно заслуживающим доверия источникам, состояние Вексельберга снизилось примерно на 3 миллиарда долларов, с примерно 16,4 миллиардов долларов 5 апреля 2018 года до примерно 13,5 миллиарда долларов на 26 июля 2018 года", — говорится в письменных показаниях Манделкер конгрессу.

Манделкер не сказала, сколько, по ее мнению, потерял Дерипаска в абсолютном выражении.