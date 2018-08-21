В Минфине США оценили потери Дерипаски и Вексельберга из-за санкций 

ВАШИНГТОН, 21 авг — РИА Новости. Российский бизнесмен Олег Дерипаска потерял в результате введенных в апреле американских санкций примерно половину состояния, а Виктор Вексельберг, также оказавшийся в списке санкций — около 3 миллиардов долларов, заявила в среду замминистра финансов США Сигал Манделкер.
При этом Манделкер ссылалась не на данные минфина, а на открытые данные в прессе, которые минфин считает «заслуживающими доверия».
"В результате внесения в список санкций, по оценкам открытых источников, личное состояние Дерипаски снизилось более чем на 50%. Действия 6 апреля также оказали большое влияние на другого олигарха в списке санкций, Виктора Вексельберга. Согласно заслуживающим доверия источникам, состояние Вексельберга снизилось примерно на 3 миллиарда долларов, с примерно 16,4 миллиардов долларов 5 апреля 2018 года до примерно 13,5 миллиарда долларов на 26 июля 2018 года", — говорится в письменных показаниях Манделкер конгрессу.
Манделкер не сказала, сколько, по ее мнению, потерял Дерипаска в абсолютном выражении.
США в начале апреля ввели новые санкции против РФ, в частности, внесли в «черный список» (SDN-лист) Олега Дерипаску и контролируемые им En+ Group, "Группу ГАЗ", «Базовый элемент» и "Русал". Под санкциями также оказались Виктор Вексельберг и его группа «Ренова», Сулейман Керимов, Кирилл Шамалов, глава "Газпрома" Алексей Миллер, глава ВТБ Андрей Костин. Добавление в список означает блокировку активов в США и запрет на любой бизнес с этими компаниями для американских граждан.