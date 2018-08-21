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США раскулачили российских олигархов
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США раскулачили российских олигархов 

Lenta.ru 14 минут назад
Фото: Lenta.ru
Американские власти поставили в приоритет усложнение перемещения российских денег в мире, путем дополнительного давления на популярные у россиян финансовые хабы — речь идет про Великобританию, Латвию и Кипр. С помощью давления на власти этих стран США удалось сократить состояние российских бизнесменов Виктора Вексельберга и Олега Дерипаски на миллиарды долларов. Об этом сообщает РБК со ссылкой на доклад Минфина США.
По оценкам американских властей, которые сами ссылаются на сообщения «достоверных СМИ» состояние Виктора Вексельберга с момента включения в санкционный список сократилось на три миллиарда долларов: с 16,4 миллиардов долларов до 13,5 миллиардов. В качестве примеров негатива для россиянина Минфин привел сокращение доли в швейцарском концерне Sulzer и итальянской Octo Telematics.
Как рассказала заместитель министра финансов США Сигал Мэнделкер, состояние Олега Дерипаски за аналогичный период сократилось в общей сложности в два раза. «Влияние наших решений о введении санкций от 6 апреля проявилось сразу же. Согласно публичным оценкам, совокупное состояние 27 богатейших людей России упало на 16 миллиардов долларов за сутки», — приводит ее слова агентство «Интерфакс».
Кипр, как отмечает американский Минфин, по-прежнему остается юрисдикцией, которой власти США остаются недовольны — через него идет слишком много российских денег. После введения санкций против россиян кипрские власти даже издали специальный циркуляр, в котором рассказывается, как устранить риски незаконных финансовых потоков.
Санкции против российских бизнесменов были введены 6 апреля. Тогда в список попали 24 российских физических лица и 14 юридических лиц. Ограничения вводятся в рамках закона о противодействии противникам США (CAATSA), а это значит, что под них подпадают не только фигуранты списка, но и все их партнеры, контрагенты и иные лица, действовавшие в их интересах.
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