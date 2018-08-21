Мантуров: Электронику из США заменят наши и азиатские разработки

По словам министра промышленности и торговли Дениса Мантурова, уже выработан комплекс ответных мер, которых должны нивелировать эффект от действий США. «По электронике будем заменять недоступные компоненты собственными, недостающие импортировать из стран Юго-Восточной Азии, эти рынки для нас открыты», — заявил министр «РГ».

"Запрет на поставки из США, безусловно, затронет некоторые высокотехнологичные отрасли, в том числе оборонно-промышленный комплекс, но не критично, — сказал «РГ» Мантуров. — На иностранные высокотехнологичные изделия электронно-компонентной базы military и space и так действуют строгие ограничения при продаже другим странам. Нам и раньше самую современную электронику никто не продавал. Полный запрет, конечно, может ударить по некоторым предприятиям, но мы постараемся оказать им максимальную поддержку".

По его словам, Минпромторг готовился к этой ситуации давно, в рамках разных федеральных целевых программ и госпрограмм за последние шесть лет было разработано уже более 1500 типов электронной компонентной базы (ЭКБ). По заказу министерства отечественные предприятия разрабатывают высокотехнологичные изделия ЭКБ, унифицированные под различные требования к специальной аппаратуре, либо под требования космической промышленности. «Категории качества этих изделий соответствуют иностранной классификации military и space, — отметил Мантуров. — До 2020 года будет создано еще более 2000 типов таких изделий, являющихся аналогами более 9000 иностранных компонентов».

На 100 миллиардов рублей вырастут покупки валюты в резервы в сентябре, это увеличит давление на рубль

Хотя этот пакет антироссийских мер носит сравнительно нейтральный характер, на рынки могут оказать влияние новые детали и риторика сопроводительных комментариев администрации США по поводу второго, гораздо более жесткого раунда ограничений, намеченных на конец ноября. Одновременно новые санкции на российский финансовый сектор грозят со стороны конгресса США, во вторник по ним прошли слушания в комитетах американского сената. Постоянная эскалация санкций, которые стали инструментом во внутриполитической борьбе в США, оказывают давление на валютный, фондовый и долговой рынки России.

К середине вторника курс рубля снижался на 30 копеек, несмотря на предстоящие на следующей неделе выплаты по НДПИ, налогам на прибыль и НДС, накануне которых компании продают значительные объемы валютной выручки. На торги повлияла новость о возобновлении покупок валюты Банком России на внутреннем рынке. Из данных регулятора следует, что в пятницу он купил для Минфина 17,5 миллиарда рублей, что несколько больше планового суточного показателя (16,7 миллиарда) — как и после апрельского пакета санкций, когда ЦБ выдержал аналогичную паузу, ему приходится теперь наверстывать упущенное за шесть торговых дней. По оценкам аналитиков банка «Санкт-Петербург» , ЦБ в августе «недокупил» валюты на 108,5 миллиарда рублей, что требует увеличения ежедневного объема операций до впечатляющих 24 миллиардов до 6 сентября. В Райффайзенбанке полагают, что в этой ситуации есть второй, менее чувствительный для рубля вариант выполнения плана покупок валюты: резко увеличить их объем в даты налоговых выплат: 27 августа (НДС, НДПИ и акцизы) и 28 августа (налог на прибыль), однако в этом случае в эти два дня налогов Минфин должен будет увеличить дневной объем покупок в 3,7 раза (до 65 миллиарда рублей), что вряд ли полностью реализуемо. При этом в сентябре, судя по всему, Минфин и Центральный банк будут вынуждены увеличить покупки на 100 миллиардов рублей, что окажет существенное дополнительное давление на рубль, отмечает в обзоре банк «Санкт-Петербург». «В этих условиях единственный вариант для поддержки рубля, не меняя бюджетного правила, — равномерно распределить выпадающие покупки на несколько месяцев, — считают аналитики. — Однако такой вариант возможен только в отсутствии дополнительных шоков на внешних рынках и мягкого варианта по новым санкциям».

Угроза санкций также выбила Минфин из графика первичных размещений облигаций федерального займа, снизив спрос со стороны нерезидентов. Аналитики Росбанка считают, что на аукционе в среду Минфин с высокой вероятностью сохранит осторожно-выжидательный подход, ограничив предложение 10-15 миллиардами рублей короткого долга. Вместе с тем, по оценкам Росбанка, ведомству все еще нужно размещать около 25 миллиардов рублей в неделю для выполнения годового плана заимствований — и это с учетом «экономии» от слабого курса рубля в рамках бюджетного правила. Как следствие, возвращение к более привычным объемам размещений не должно откладываться слишком надолго.

При этом над российскими рынками продолжает висеть еще и угроза развертывания полномасштабного кризиса в Турции, где ситуация обострилась из-за дипломатического противостояния Анкары с Вашингтоном. Впрочем, на этой неделе рынкам Турции ничего не угрожает, они закрыты в связи с праздниками. Дальнейшая эскалация торговых войн с участием США (а 23 августа они обменяются введением повышенных пошлин с Китаем) неизбежно приведет к снижению спроса на риск, усилению оттока инвесторов с развивающихся рынков, а также к замедлению роста экономики Китая и, как следствие, к падению нефтяных цен — все это не пойдет на пользу России.