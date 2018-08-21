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Мантуров: электронику из США заменят российские и азиатские разработки
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Мантуров: электронику из США заменят российские и азиатские разработки 

Газета.Ru 45 минут назад
Фото: Газета.Ru
Министр промышленности и торговли Денис Мантуров рассказал о выработанном комплексе ответных мер, которые должны нивелировать эффект от действий США, сообщает "Российская газета".
По словам Манутрова, запрет на поставки из США, затронет некоторые высокотехнологичные отрасли, в том числе оборонно-промышленный комплекс, но, по его мнению, не критично.
"По электронике будем заменять недоступные компоненты собственными, недостающие импортировать из стран Юго-Восточной Азии, эти рынки для нас открыты", — заявил министр.
При этом он отметил, что России " и раньше самую современную электронику никто не продавал.
Полный запрет, может ударить по некоторым предприятиям, но власти окажут им максимальную поддержку, сказал Мантуров.
22 августа США планируют ввести новые санкции против России в связи с отравлением «Новичком» в британском Солсбери.
Российские власти многократно заявляли, что Россия не имеет отношения к отравлению бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Великобритании
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