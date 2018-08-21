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Цены на сырое молоко в Татарстане упали на 14 процентов
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Цены на сырое молоко в Татарстане упали на 14 процентов 

Казанский репортер 1 час назад
Фото: Казанский репортер
Закупочные цены на сырое молоко в Татарстане в сравнении с прошлым годом упали на 14 процентов или на 3 рубля. В среднем, цена составляет 19,05 рублей за кг, отмечено в сообщении пресс-службы Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан. Стабилизировать цены удалось с 1 июля, говорят представители ведомства. Объем переработки молока по основным предприятиям республики составляет порядка 2,7 тысяч тонн. Однако на полную мощность загружены лишь АО «Зеленодольский молочноперерабатывающий комбинат», ООО «Высокогорский молочный комбинат» ОАО «Алабуга соте». В то же время, загрузка ООО «Арча» составляет лишь 68 процентов. На 59 процентов загружен ООО «Алексеевский молочный завод». Лишь 28 процентов составляет загрузка ООО «Нижнекамский молочный комбинат».
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