Рынок акций Германии закрылся ростом, DAX 30 прибавил 0,43%

Investing.com — Фондовый рынок Германии завершил торги вторника ростом за счет укрепления секторов технологий, строительства и основных ресурсов.

На момент закрытия на Франкфуртской фондовой бирже DAX 30 поднялся на 0,43%, индекс MDAX поднялся на 0,49%, индекс TecDAX вырос на 0,32%.

В лидерах роста среди компонентов индекса DAX 30 по итогам сегодняшних торгов были акции Commerzbank AG (DE:CBKG), которые подорожали на 0,200 п. (2,46%), закрывшись на отметке в 8,322. Котировки BAYER AG (DE:BAYGN) выросли на 1,34 п. (1,66%), завершив торги на уровне 82,12. Бумаги Deutsche Bank AG (DE:DBKGn) выросли в цене на 0,152 п. (1,56%), закрывшись на отметке 9,919.

Лидерами падения стали акции Linde AG 1 (DE:LIN1), цена которых упала на 1,2500 п. (0,64%), завершив сессию на отметке 193,0500. Акции E.ON AG (DE:EONGn) поднялись на 0,048 п. (0,50%), закрывшись на уровне 9,482, а Vonovia SE (DE:VNAn) снизились в цене на 0,14 п. (0,32%) и завершили торги на отметке 42,98.

В лидерах роста среди компонентов индекса MDAX по итогам сегодняшних торгов были акции Schaeffler AG Pref (DE:SHA_p), которые подорожали на 2,93% до отметки 12,12, Leoni AG (DE:LEOGn), которые набрали 2,91%, закрывшись на уровне 37,860, а также акции Duerr AG (DE:DUEG), которые повысились на 2,12%, завершив сессию на отметке 41,350.

Лидерами падения стали акции Stroeer SE (DE:SAXG), которые снизились в цене на 1,67%, закрывшись на отметке 49,560. Акции компании Rheinmetall AG (DE:RHMG) потеряли 1,10% и завершили сессию на уровне 95,380. Котировки Hugo Boss AG (DE:BOSSn) снизились в цене на 1,10% до отметки 70,100.

В лидерах роста среди компонентов индекса TecDAX по итогам сегодняшних торгов были акции Medigene (DE:MDG1k), которые подорожали на 10,47% до отметки 14,880, Dialog Semiconductor (DE:DLGS), которые набрали 3,73%, закрывшись на уровне 18,060, а также акции Siltronic AG (DE:WAFGn), которые повысились на 2,54%, завершив сессию на отметке 123,200.

Лидерами падения стали акции Wirecard AG (DE:WDIG), которые снизились в цене на 2,06%, закрывшись на отметке 180,800. Акции компании SLM Solutions Group AG (DE:AM3D) потеряли 1,68% и завершили сессию на уровне 23,45. Котировки Isra Vision AG (DE:ISRG) снизились в цене на 0,91% до отметки 54,50.

На Франкфуртской фондовой бирже количество подорожавших бумаг (420) превысило количество закрывшихся в минусе (272), а котировки 87 акций практически не изменились.

Индекс волатильности DAX New Volatility, который формируется на основе показателей торговли опционами на DAX 30, упал на 4,06% до отметки 15.44.

Фьючерс на фьючерс на золото с поставкой в декабре прибавил 0,11%, или 1,30, достигнув отметки $1.195,90 за тройскую унцию. Что касается других товаров, цены на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в октябре выросли на 1,05%, или 0,69, до $66,11 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на нефть Brent с поставкой в октябре подорожали на 0,69%, или 0,50, до отметки $72,71 за баррель.

Между тем на рынке Форекс пара EUR/USD выросла на 0,41% до 1,1529, а котировки EUR/GBP упали на 0,02%, достигнув отметки 0,8970.

Фьючерс на индекс USD опустился на 0,25% до 95,44.