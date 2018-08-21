EIA: Выручка ОПЕК от экспорта нефти в 2018 г увеличится почти на треть

МОСКВА, 21 авг — ПРАЙМ. Выручка стран-членов ОПЕК от экспорта нефти в 2018 году поднимется в годовом выражении на 30%, до 736 миллиардов долларов, следует из оценки управления энергетической информации Минэнерго США (EIA).

"Ожидаемый рост чистой выручки от экспорта нефти ОПЕК связан с прогнозом более высоких годовых цен на нефть в 2018 году по сравнению с 2017 годом, несмотря на ожидаемую более низкую добычу в 2018 году", — объясняется в докладе. В 2019 году, согласно прогнозу министерства, показатель достигнет 719 миллиардов долларов в связи с прогнозом более низких цен на нефть за год и снижения добычи.

В 2017 году показатель составлял 567 миллиардов долларов. При этом более трети от указанной суммы, 167 миллиардов долларов, в минувшем году пришлось на Саудовскую Аравию. На Ирак пришлось при этом 69 миллиардов долларов, по 55 миллиардов — на ОАЭ и Иран.

Согласно опубликованному 7 августа прогнозу министерства, добыча странами ОПЕК составит в 2018 году 32,3 миллиона баррелей в день, что ниже показателя предыдущего года почти на 0,3 миллиона баррелей в день.