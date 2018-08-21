Эльвира Набиуллина: Расчистка финансового сектора близка к завершению

В этом году Банк России снизил темпы кампании по отзыву лицензий на банковские операции (с января, по данным АСВ, в системе гарантирования вкладов произошло лишь 32 страховых случая) и, самое главное, надзорные санкции со стороны ЦБ РФ практически не касались крупных кредитных организаций — решения по основным проблемным игрокам ( Татфондбанк , «Югра», «Открытие», Бинбанк Промсвязьбанк ) были приняты в прошлом году, когда заработал новый механизм санации через прямые инвестиции ЦБ в капитал банков.

Однако, по оценкам аналитиков, консолидация сектора продолжится: отсутствие точек роста (розничное кредитование не сможет долго удерживаться в качестве полноценного драйвера сектора, а динамика корпоративного кредитования остается слабой) приведет к продолжению процесса вымывания неэффективных игроков с рынка, а устойчивые середняки и узкоспециализированные банки все чаще будут становиться претендентами на поглощение банками федерального уровня, говорится в исследовании кредитного агентства «Эксперт РА».

Даже если цены на нефть вырастут до 100 долларов за баррель, экономика вряд ли будет расти быстрее 1,5-2 процентов в год По мере завершения расчистки банковского сектора Эльвира Набиуллина видит гораздо большие проблемы в экономике в целом.

Глава Банка России еще раз подтвердила свой тезис о том, что предыдущая модель роста, основанная на потребительском спросе, себя исчерпала. Даже если цена на нефть поднимется до 100 долларов за баррель, «очень маловероятно, что наша экономика может расти быстрее, чем на 1,5-2 процента в год», считает Набиуллина.

Именно такие темпы роста (гораздо ниже среднемировых) предусматривает базовый сценарий прогноза Банка России на ближайшее трехлетие, а также консенсус-прогнозы независимых экспертов, например, Института «Центр развития» НИУ «Высшая школа экономики» (от 1,5 до 1,7 процента в год на ближайшие шесть лет).

Глава ЦБ неоднократно подчеркивала, что перспективу более высоких темпов роста могли бы открыть структурные и институциональные реформы, а не смягчение денежно-кредитной политики, которого требует бизнес.