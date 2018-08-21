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«Детский мир» может потратить всю чистую прибыль на дивиденды
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«Детский мир» может потратить всю чистую прибыль на дивиденды 

Ведомости 43 минуты назад
Менеджмент «Детского мира» будет рекомендовать направить 100% чистой прибыли на дивиденды по итогам 2018 г. Об этом заявил гендиректор компании Владимир Чирахов во время конференц-колла с инвесторами, передает Reuters.
Политика «Детского мира» предусматривает выплаты дивидендов в размере как минимум 50% чистой прибыли по РСБУ. По итогам 2017 г. ритейлер выплатил 100% от чистой прибыли, или 2,9 млрд руб.
«Детский мир» — крупнейший российский ритейлер детских товаров. Основной владелец компании — АФК «Система». В первом полугодии 2018 г. «Детский мир» увеличил чистую прибыль на 46,2%, до 1,031 млрд руб., выручка выросла на 14,2% до 48,1 млрд руб. (все данные по МСФО).
У «Детского мира» есть программа мотивации, согласно которой менеджеры могут получить акции компании в качестве награды. К примеру, доли в «Детском мире» есть у нескольких ключевых сотрудников: у гендиректора Владимира Чирахова — 1,7%, у финансового директора кАнны Гармановой — 0,005%, у директора по закупкам Марии Давыдовой — 0,01%, у заместителя гендиректора Фарида Камалова — 0,04%, следует из списка аффилированных лиц компании на 30 июня 2016 г.
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