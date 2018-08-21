«Детский мир» может потратить всю чистую прибыль на дивиденды

Менеджмент «Детского мира» будет рекомендовать направить 100% чистой прибыли на дивиденды по итогам 2018 г. Об этом заявил гендиректор компании Владимир Чирахов во время конференц-колла с инвесторами, передает Reuters

Политика «Детского мира» предусматривает выплаты дивидендов в размере как минимум 50% чистой прибыли по РСБУ. По итогам 2017 г. ритейлер выплатил 100% от чистой прибыли, или 2,9 млрд руб.

«Детский мир» — крупнейший российский ритейлер детских товаров. Основной владелец компании — АФК «Система» . В первом полугодии 2018 г. «Детский мир» увеличил чистую прибыль на 46,2%, до 1,031 млрд руб., выручка выросла на 14,2% до 48,1 млрд руб. (все данные по МСФО).