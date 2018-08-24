Пекин назвал напрасными усилиями заявления США о плохом состоянии экономики КНР

Москва, 24 августа — «Вести. Экономика». Заявления некоторых американских высокопоставленных лиц являются «непроизводительным трудом» и не имеют никакого эффекта, заявил в пятницу официальный представитель МИД КНР Лу Кан.

EPA/JEROME FAVRE

Ранее советник президента США Дональда Трампа по экономике Ларри Кудлоу говорил, что Вашингтон продолжит оказывать давление на Пекин, чтобы добиться торговых уступок.

Кудлоу также заявил, что «экономика и валюта Китая слабая, а люди уезжают из страны», и призвал не недооценивать решимость Трампа «довести дело до конца».

В ответ на это глава МИД Китая Ван И сообщил, что подобные заявления о слабости китайской экономики «по меньшей мере, не соответствуют действительности».

"Мы обратили внимание, что некоторые американские высокопоставленные чиновники время от времени делают заявления, что экономика Китая находится в плохом состоянии, а у США — в хорошем. Мы не знаем, для кого эти заявления делаются. Если для китайского народа — то факты уже свидетельствуют о том, что это непроизводительный труд, никто на это не отреагировал. Если они делаются для внутренней публики, наверное, им самим кажется, что в этом есть фактическая потребность", — сказал на брифинге Лу Кан.

Он добавил, что китайская сторона не любит делать всяческого рода заявления перед проведением переговоров или консультаций.

Как писали «Вести. Экономика», ранее пресс-служба Белого дома выразила благодарность китайской делегации за визит в США. Однако результаты встречи стороны не озвучили. Пекин только заявил, что переговоры были «позитивными и искренними».

Пекин и Вашингтон завершили двухдневный раунд переговоров. Как сообщила пресс-служба Белого дома, представители Китая и Соединенных Штатов обменялись мнением относительно того, как добиться честности, баланса и взаимности в экономических отношениях, в том числе путем ответа на структурные вопросы в Китае.