Кировские аграрии получат в августе 70 млн руб. на компенсацию удорожания ГСМ

КИРОВ, 21 августа. / ТАСС /. Сельхозпредприятия Кировской области получат 70 млн рублей в виде субсидий из федерального и областного бюджетов на возмещение затрат по топливу. Финансовая поддержка потребовалась в связи с резким ростом цен на топливо, сказал в интервью ТАСС заместитель председателя правительства Кировской области Алексей Котлячков.

"70 млн рублей получат наши крестьяне в августе на возмещение затрат по топливу. Государство выделило на эти цели 5 млрд рублей из резервного фонда, из них 67 млн получила Кировская область, средства уже поступили. Еще 3 млн мы выделяем из бюджета региона на условиях софинансирования", — сообщил Котлячков.

По его словам, размер субсидии для каждого получателя будет рассчитываться в зависимости от того, сколько га пашни обрабатывает сельхозпредприятие. Собеседник пояснил, что рост цен на топливо — это серьезные дополнительные расходы для аграриев, особенно в летний период, когда идут работы по заготовке кормов и уборке урожая. Кроме того, в этом году кировские аграрии столкнулись с резким падением закупочных цен на сырое молоко. Некоторые предприятия Республики Татарстан, Удмуртии и ряда других регионов снизили цены на пять рублей.

"Ежегодно предприятия Кировской области получают субсидии из федерального бюджета на литр произведенного молока, но эти субсидии не так высоки, чтобы компенсировать такое резкое повышение цены на топливо и падение закупочной цены на молоко", — отметил Котлячков.

По словам собеседника агентства, к осени может начаться процесс сокращения поголовья на предприятиях АПК. «Доходность упала у всех, пока сельхозпроизводители работают, но некоторые предприятия, возможно, не смогут выдержать своевременной выплаты зарплаты, налогов, кредитов. Поэтому возможен вариант, что какое-то количество голов будут убирать», — отметил Котлячков.