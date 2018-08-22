Биржи Европы закрылись ростом на ожидании переговоров США и КНР

МОСКВА, 22 авг — ПРАЙМ. Основные биржевые индексы Европы в среду закрылись ростом, поддержало торги ожидание инвесторами встречи между представителями США и Китая для обсуждения торговых противоречий, свидетельствуют итоги торгов.

По итогам среды британский FTSE 100 вырос на 0,11%, до 7574,24 пункта, французский CAC 40 — на 0,22%, до 5420,61 пункта, немецкий DAX — на 0,01%, до 12385,7 пункта.

"Фондовые рынки торгуются смешанно, поскольку тема торговых переговоров по-прежнему остается главной", — приводит агентство Рейтер мнение рыночного аналитика CMC Markets в Великобритании Дэвида Мэддена (David Madden).

Участники рынка продолжают ожидать переговоры США и Китая по торговым вопросам, которые пройдут в Вашингтоне 22 и 23 августа. Официальный представитель МИД КНР Лу Кан во вторник заявил, что надеется на позитивные результаты встречи. При этом президент США Дональд Трамп , напротив, заявил, что не ожидает многого от этих переговоров.

Трейдеры обратили внимание и на международные новости. Как заявил во вторник министр торговли США Уилбур Росс в интервью газете The Wall Street Journal , власти страны отложили решение вопроса о повышении импортных пошлин на автомобили из Евросоюза