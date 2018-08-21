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Биржи Европы закрылись в основном в плюсе на ожидании встречи КНР и США
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Биржи Европы закрылись в основном в плюсе на ожидании встречи КНР и США 

Прайм 1 час назад
МОСКВА, 21 авг /ПРАЙМ/. Основные биржевые индексы Европы во вторник закрыли торги преимущественно ростом, инвесторы оптимистично настроены перед встречей представителей Китая и США по торговым вопросам, свидетельствуют итоги торгов.
По итогам вторника британский FTSE 100 опустился на 0,34%, до 7565,7 пункта, французский CAC 40 — вырос на 0,54%, до 5408,6 пункта, немецкий DAX — поднялся на 0,43%, до 12384,49 пункта.
Продолжают поддерживать торги новости по торговым отношениям между двумя крупнейшими экономиками мира. В среду в Вашингтоне начнутся двухдневные переговоры США и КНР, в ходе которых стороны обсудят противоречия в торговле.
Официальный представитель МИД КНР Лу Кан во вторник заявил, что надеется на позитивные результаты встречи. Он выразил надежду на то, что Вашингтон и Пекин смогут на основе равенства и доверия прийти к взаимовыгодному решению, которое бы удовлетворяло обе стороны.
При этом участники рынка обратили внимание и на корпоративные отчетности. Так, крупнейшая в мире горнодобывающая компания, австралийская BHP Billiton Ltd сообщила о снижении чистой прибыли за 2017-18 финансовый год на 37%. По итогам торгов бумаги компании потеряли 2,1%, что стало одним из самых значительных снижений индекса FTSE 100.
Дополнительное давление на британский индекс оказало и ослабление доллара, что снизило прибыль британских компаний-экспортеров в американской валюте. Бумаги British American Tobacco подешевели на 2,37%, Diageo — 1,13%, Unilever — 0,7%.
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