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Представители США и Китая завершили переговоры по торговле
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Представители США и Китая завершили переговоры по торговле 

RT на русском 27 минут назад
Фото: Прайм
Представители СШАв и Китая завершили двухдневные переговоры по урегулированию торговых вопросов. Об этом сообщила представитель Белого дома Линдси Уолтерс.
«Мы завершили двухдневные дискуссии со своими коллегами из Китая, а также обменялись мнением относительно того, как добиться честности, баланса и взаимности в экономических отношениях», — приводит её слова пресс-служба Белого дома.
Ранее Китай ввёл ответные пошлины на американские товары в размере 25% на общую сумму $16 млрд
Эксперт Андрей Суздальцев прокомментировал НСН торговое противостояние США и Китая.
Подробнее — в материале RT.
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