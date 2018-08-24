Представители США и Китая завершили переговоры по торговле

Представители СШАв и Китая завершили двухдневные переговоры по урегулированию торговых вопросов. Об этом сообщила представитель Белого дома Линдси Уолтерс.

«Мы завершили двухдневные дискуссии со своими коллегами из Китая, а также обменялись мнением относительно того, как добиться честности, баланса и взаимности в экономических отношениях», — приводит её слова пресс-служба Белого дома

Ранее Китай ввёл ответные пошлины на американские товары в размере 25% на общую сумму $16 млрд

Эксперт Андрей Суздальцев прокомментировал НСН торговое противостояние США и Китая.

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