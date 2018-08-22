США и Китай приступили к переговорам после введения пошлин

Делегации США и Китая встречаются 22 и 23 августа в Вашингтоне, чтобы урегулировать острые вопросы. Как раз 23 августа должны вступить в силу взаимные повышенные торговые пошлины двух стран.

Накануне переговоров китайцы сделали реверанс в сторону США, заявив о готовности предоставить доступ американцам на свои финансовые рынки, говорит аналитик ГК «Финам» Сергей Дроздов . Также в Китае заверили, что не будут искусственно девальвировать юань.

Дальнейшее разрастание торговой войны чревато потерями для всей мировой экономики. Но надежд на скорое разрешение спора мало. Относительно единый рынок мировой торговли сейчас расчленяется на несколько конкурирующих между собой групп, говорит профессор Российского экономического университета им. Г. В. Плеханова Сергей Орлов

"Китайцы точно хотят договориться. Им никакая торговая война не нужна, ограничение экспорта усугубляет негативные тенденции в экономике", — отмечает доцент факультета мировой экономики и мировой политики НИУ «Высшая школа экономики» Петр Мозиас. Другое дело президент США Дональд Трамп . Он сознательно раздувает конфликт, желая угодить тем американцам, которые за него голосовали.

В ожидании переговоров рынки уже подросли. Потому дальнейшие позитивные новости приведут лишь к кратковременному повышению, отмечает Сергей Дроздов. Если же начнут поступать негативные новости — заминки в переговорах, новые резкие заявления — снижение рынков может усилиться, но на данной стадии к масштабному кризису это не приведет. На подобных встречах двух сторон будут достигаться какие-то договоренности, но потом они могут не соблюдаться, отмечает Петр Мозиас, во всяком случае, так будет продолжаться, пока не пройдут ноябрьские выборы в Конгресс США

Риск замедления роста экономики Китая выглядит для России сейчас даже более серьезным, чем санкции

Для России исход торговой войны между Китаем и США важен из-за того влияния, которое она может оказать на темпы роста китайской экономики (и без того замедляющиеся), а значит, — на спрос Китая на нефть, газ, металлы, сельскохозяйственное сырье, — то есть на все основные товары российского экспорта. У инвесторов уже возникают опасения по поводу способности Китая сохранить рост ВВП на уровне 6,5 процента. Но сжатие спроса и падение цен на нефть может произойти только в отдельных секторах, отмечает Сергей Орлов. Совместные проекты КНР и России в нефтегазовой сфере, в области строительства высокоскоростных магистралей все равно будут развиваться, уверен он.