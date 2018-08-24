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США и Китай завершили двухдневные торговые переговоры
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США и Китай завершили двухдневные торговые переговоры 

Российская Газета 31 минуту назад
Фото: Прайм
В Вашингтоне завершились двухдневные переговоры по урегулированию торговых вопросов между США и КНР. Во время встречи стороны обсудили, как добиться честности, баланса и взаимности в экономических отношениях.
Об этом сообщается в заявлении заместителя пресс-секретаря Белого дома Линдси Уолтерс, пишет ТАСС. Однако ничего не говорится о том, удалось или сторонам прийти к консенсусу по поводу решения нынешних проблем в торговых отношениях Соединенных Штатов и Китая.
По итогам встречи американская сторона также выразила признательность китайской делегации во главе с заместителем министра коммерции КНР Ван Шоувэнем за визит в Вашингтон.
Напомним, в четверг США ввели вторую часть 25-процентных пошлин на импортируемые из Китая товары стоимостью 16 миллиардов долларов. В тот же день правительство КНР ввело ответные пошлины в том же размере и на ту же сумму на американский импорт.
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