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В Китае заявили о необходимости ответить США на пошлины
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В Китае заявили о необходимости ответить США на пошлины 

РИА Новости 5 минут назад
Фото: Вести.Ru
ПЕКИН, 23 авг — РИА Новости. Китай выражает протест в связи с вступлением в силу новых ввозных пошлин США в отношении китайских товаров и вынужден принять ответные меры, говорится в сообщении министерства коммерции КНР.
"Американская сторона, не считаясь с мнением других, 23 августа ввела повышенные пошлины в 25% на импорт китайских товаров объемом 16 миллиардов долларов. Эти действия очевидно являются нарушением принципов ВТО. Китайская сторона выражает решительный протест в связи с этим и вынуждена и продолжать принимать ответные действия", — говорится в заявлении.
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