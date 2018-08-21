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Россия будет импортировать из ЮВА недоступную из-за санкций США электронику
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Россия будет импортировать из ЮВА недоступную из-за санкций США электронику 

РИА Новости 23 минуты назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Власти РФ выработали ответные меры для нивелирования эффекта от запрета США на экспорт продукции двойного назначения, недоступные компоненты по электронике будут импортироваться из стран Юго-Восточной Азии, говорится в сообщении Минпромторга РФ.
"Мы уже выработали комплекс ответных мер, которые должны нивелировать эффект от действий США. По электронике будем заменять недоступные компоненты собственными, недостающие импортировать из стран Юго-Восточной Азии, эти рынки для нас открыты", — передает пресс-служба слова главы ведомства Дениса Мантурова.
Администрация США анонсировала 8 августа новые санкции против России из-за якобы использования ею химоружия в Солсбери, где в марте, согласно утверждениям британских властей, были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Ожидается, что уже 22 августа вступит в силу первый пакет санкций США. Речь, прежде всего, идет о введении ограничений на поставки в Россию продукции двойного назначения.
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