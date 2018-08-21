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Клинцевич назвал санкции США попыткой дестабилизировать Россию изнутри
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Клинцевич назвал санкции США попыткой дестабилизировать Россию изнутри 

Российская Газета 29 минут назад
Вводя санкции против РФ, США планируют вызвать недовольство наших сограждан руководством страны и в конечном итоге дестабилизировать Россию изнутри. В этом убежден член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.
"Санкции только формально направлены против определенных юридических и физических лиц. Их истинная цель — нанести максимальный ущерб всей экономике и социальной сфере России, рассчитывая таким образом вызвать недовольство граждан действующей властью", — приводит слова сенатора "Интерфакс".
Клинцевич напомнил печальный пример Советского Союза, который проиграл США санкционную войну, поскольку «был политически раздроблен на тысячи кусков». В то же время у России есть преимущество — единство. И благодаря ему, уверен Клинцевич, «на этот раз у американцев ничего не выйдет».
Напомним, по данным замминистра финансов США Сигала Манделкера, сотни миллионов долларов российских активов уже заморожены в рамках санкций. По той же причине значительно упали акции российских компаний.
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