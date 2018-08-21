Клинцевич назвал санкции США попыткой дестабилизировать Россию изнутри

Вводя санкции против РФ, США планируют вызвать недовольство наших сограждан руководством страны и в конечном итоге дестабилизировать Россию изнутри. В этом убежден член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич

"Санкции только формально направлены против определенных юридических и физических лиц. Их истинная цель — нанести максимальный ущерб всей экономике и социальной сфере России, рассчитывая таким образом вызвать недовольство граждан действующей властью", — приводит слова сенатора "Интерфакс"

Клинцевич напомнил печальный пример Советского Союза, который проиграл США санкционную войну, поскольку «был политически раздроблен на тысячи кусков». В то же время у России есть преимущество — единство. И благодаря ему, уверен Клинцевич, «на этот раз у американцев ничего не выйдет».

Напомним, по данным замминистра финансов США Сигала Манделкера, сотни миллионов долларов российских активов уже заморожены в рамках санкций. По той же причине значительно упали акции российских компаний.