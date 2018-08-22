АНОНС — Товары «двойного неназначения»: США вводят санкции против РФ по «делу Скрипалей»

ВАШИНГТОН, 22 авг /ПРАЙМ/. Администрация США в среду, как ожидается, введет в действие новый пакет санкций против России, на этот раз связанных с так называемым «делом Скрипалей».

О новых мерах, которые на первом этапе запретят поставки в Россию товаров двойного назначения, было объявлено еще 8 августа. Обоснованием санкций было якобы применение российскими властями химического оружия в британском Солсбери, где, согласно утверждениям британских властей, были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Россия эти обвинения отрицает и предлагает совместное расследование инцидента, на которое Лондон не соглашается.

Второй гораздо более жесткий пакет этих санкций может быть введен в ноябре: запрет в этом случае будет наложен на кредитование российских юрлиц, а также экспорт товаров в Россию (кроме продовольствия) и на импорт российских товаров.

Очередные ограничительные меры Вашингтона предпринимаются в русле уже действующих, а также готовящихся пакетов антироссийских санкций, которые вводились еще с 2014 года в связи с ситуацией в Крыму, на Украине, в Сирии, из-за «вмешательства РФ» в выборы в США. Кроме того, отдельные санкции введены в отношении целого ряда российских компаний по самым разным поводам.

Такие беспрецедентные для российско-американских отношений меры предпринимаются Вашингтоном на фоне периодических заявлений президента США Дональда Трампа о желании «поладить с Россией». Буквально в понедельник глава Белого дома даже пообещал отменить часть санкций, если Россия согласиться сотрудничать с США по Сирии и Украине. С учетом концепции Трампа «мир через силу» такое предложение явно подразумевает сотрудничество на американских условиях, на которое в Москве не спешат идти.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков , комментируя предстоящие санкции, призвал не забегать вперед в вопросе реакции Кремля. «Будем делать то, что собственно всегда делает президент Российской Федерации, он делает всё, что наилучшим образом соответствует интересам нашей страны», — подчеркнул он.

НОВЫЙ ПОВОД ДЛЯ САНКЦИЙ

Новый повод для санкций против России у США появился в марте после инцидента в Солсбери. Тогда американские власти сразу согласились с выводами своих британских союзников и обвинили российские спецслужбы в отравлении Скрипалей нервнопаралитическим веществом. За этим последовала беспрецедентная по масштабу высылка российских дипломатов из США и закрытие генконсульства РФ в Сиэтле.

Высокопоставленный представитель госдепартамента США 8 августа сообщил, что новый пакет санкций является прямым продолжением того, что было начато в марте. Он пояснил, что просто проработка заняла длительное время.

При этом чиновник не стал отвечать на вопрос о том, не появилась ли у Штатов новая информация, подтверждающая причастность России к отравлению в Великобритании бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери. Он ограничился тем, что повторил: США разделяют выводы британских коллег.

В основу санкций лег американский закон о контроле за химическим и биологическим оружием, принятый еще в 1991 году. Ранее он уже применялся в марте 2018 года, когда США ввели санкции против КНДР за использование химоружия при убийстве Ким Чен Нама, брата лидера Северной Кореи Ким Чен Ына , а также в отношении Сирии в 2013 году.

ЗАПРЕТЫ И ИСКЛЮЧЕНИЯ

На первом этапе санкций будут введены ограничения на поставки в Россию продукции двойного назначения.

"Самым значительным (нововведением — ред.) будет введение презумпции отказа в отношении всех товаров двойного назначения, связанных с национальной безопасностью", — сказал представитель госдепа.

По его словам, сейчас решение о выдаче лицензий на поставку этих товаров принимается для каждого конкретного случая, но когда санкции вступят в силу, то власти США будут по умолчанию отклонять такие запросы. С учетом уже существующих санкций в рамках других законов часть «новых» ограничений просто продублирует уже существующие и не все попадает в запретные списки.

"Исключением будет деятельность, связанная с полетами в космос, потому что, конечно, есть космические полеты, где мы сотрудничаем с Российской Федерацией, от которой мы зависим в некоторых моментах. В отношении них мы продолжим рассматривать выдачу лицензий для каждого случая", — пояснил он.

Также в список исключений попадает сфера безопасности полетов гражданской авиации. Кроме того, отдельно будут рассматривать заказы от явно коммерческих структур, которые смогут использовать оборудование только в гражданских целях.

ОПРАВДАНИЕ ИЛИ НАКАЗАНИЕ

Второй пакет, по выражению представителя госдепа, «более драконовский». Однако именно его США предлагают России избежать. Правда, для этого Москва должна выполнить несколько условий, а потом еще американские законодатели должны засвидетельствовать, что они выполнены.

Первым условием является предоставление «надежных гарантий», что Россия не использует сейчас и не будет использовать в будущем химическое и биологическое оружие как в «нарушение международного права», так и «против своих собственных граждан».

"Кроме того, Россия должна быть готова разрешить проверки на местах наблюдателями ООН или другим международно признанным независимым наблюдателям или другими заслуживающими доверия средствами, чтобы убедиться, что власти не используют химическое или биологическое оружие", — добавил представитель госдепа.

На выполнение этих условий США отводят России 90 дней.

При этом США игнорируют то, что 100% имевшихся в России запасов химического оружия в настоящее время уничтожены, что подтверждено инспекторами Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО). А к качеству расследования происшествия в Солсбери у Москвы есть немало вопросов, на которые британская сторона отказывается отвечать. Россия же последовательно отрицает причастность к попытке отравления Скрипалей.

ТРИ ИЗ ШЕСТИ

Что именно войдет во второй пакет санкций, в администрации США пока не сообщают, но в разделе 307 (Б) закона 1991 года приведены возможные меры.

Закон обвязывает американского президента выбрать три варианта санкций из шести: 1) противодействие продлению любых кредитов или финансовой помощи со стороны международных финансовых институтов; 2) запрет на получение банковских кредитов в США (за исключением кредитов на продовольственные и сельскохозяйственные товары); 3) дальнейшие запреты на экспорт; 4) ограничение на импорт; 5) приостановление или понижение уровня дипломатических отношений; 6) запрет на посадки воздушных судов авиакомпаний, которыми владеет или которые находятся под контролем правительства той страны, по отношению к которой применяется закон.

Для сравнения: к КНДР и Сирии применили только пункты, ограничивающие доступ к различным финансовым инструментам, технологиям и вооружениям.

РЕАКЦИЯ РЫНКОВ И ОЖИДАНИЯ ЭКСПЕРТОВ

Сообщение о грядущих санкциях уже вызвало ослабление курса рубля, которое совпало со снижением мировых цен на нефть, которые также традиционно влияют на стоимость российской валюты. Неопределенность на нефтяном рынке сохраняется в ожидании встречи делегаций США и КНР для обсуждения торговых противоречий между странами, которая состоится 22-23 августа.

Однако во вторник основным фактором снижения рубля, по мнению экспертов, стало возобновление покупок валюты со стороны ЦБ РФ в рамках бюджетного правила. Банк России возобновил покупку валюты на внутреннем рынке в интересах Минфина после перерыва, объем таких операций с расчетами 20 августа составил 17,5 миллиарда рублей. Пауза в покупках была связана с повышенной волатильностью рубля и сохранялась с 9 августа. Возобновление покупок валюты свидетельствует о том, что курс рубля временно стабилизировался, и Банк России не ждет его скачков на фоне ввода санкций, считают аналитики.

В целом, как считают опрошенные РИА Новости эксперты, курс доллара при введении США новых санкций против России из-за «дела Скрипалей» может подскочить до 70 рублей, однако есть вероятность и его снижения до 65 рублей и ниже в случае, если сами ограничения и риторика в отношении следующего пакета окажутся мягче ожиданий (сейчас курс около 67 рублей за доллар). В любом случае, уверены они, такой обвал рубля, как в дефолтный 1998 год, уже не повторится.

Тем не менее Минфин России из-за возросшей волатильности финансовых рынков отменил аукцион по размещению облигаций федерального займа (ОФЗ), намеченный на 22 августа, сообщили в министерстве.

Состояние на российском фондовом рынке эксперт Виталий Манжос из ИК «Алго Капитал» описал как «нервозность и неуверенность». «Над отечественным рынком акций нависла неопределенность по поводу того, насколько серьезными и болезненными окажутся новые санкции со стороны США. Ясность по этому поводу появится лишь завтра. А пока биржевые „быки“ и „медведи“ находятся в состоянии мучительной неопределенности», — сказал он.

Глава Американской торговой палаты в России (AmCham) Алексис Родзянко во вторник заявил РИА Новости , что санкции США по «делу Скрипалей» могут содержать новые товарные позиции, но вероятность этого очень невелика.

"Я не ожидаю большого влияния на рынки, потому что практически все санкции в силе уже с 2014 года. Единственное, что в списке товаров могут появиться какие-то новые позиции, но вероятность этого не очень велика… По-прежнему остается неопределенность, есть возможность, что будет что-то новое. Особенно напряженно ожидают новостей те наши компании, которые занимаются производством и поставкой электроники", — сказал Родзянко.