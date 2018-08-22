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Эксперты оценили способность банков выдержать курс в 100 рублей за доллар
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Эксперты оценили способность банков выдержать курс в 100 рублей за доллар 

ТВ Центр 1 час назад
Фото: ТВ Центр
Рейтинговое агентство Fitch Ratings провело анализ состояние системно значимых российских банков на предмет их способности выдержать курс в 100 рублей за доллар без угрозы нарушения норматива достаточности капитала. Результатами исследования делятся "Известия".
Отмечается, что к системно значимым относятся Газпромбанк, Альфа-банк, Росбанк, ВТБ, Райффайзенбанк, Сбербанк, Юникредитбанк, Россельхозбанк, Московский кредитный банк, Промсвязьбанк и "ФК Открытие". Согласно данным аналитиков, большинство из них способно справиться с курсом доллара в 100 рублей.
Проблемы, уточняет Fitch Ratings, в теории вероятны только у ВТБ, однако Центробанк всегда может поддержать кредитные организации, у которых появляются трудности при расчете нормативов достаточности капитала. Подытоживая, эксперты обратили внимание, что отклонения курса от фундаментально обоснованного в 60–70 рублей за доллар может составить 20 процентов.
Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что увеличение цены на нефть даже до 100 долларов за баррель не будет способствовать росту российской экономики более чем на 1,5-2% в год. Она добавила, что в нынешних реалиях необходимо сконцентрироваться на состоянии российского банковского сектора.
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