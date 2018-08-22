Fitch: большая часть банков Росси выдержит резкое падение курса рубля 

Большая часть системно значимых российских банков сможет продолжить работу без угрозы нарушения норматива достаточности капитала в случае, если курс рубля опустится до 100 руб. за доллар, пишут «Известия» со ссылкой на исследование международного рейтингового агентства Fitch Ratings.
По мнению аналитиков агентства, лишь один системно значимый российский банк— ВТБ — может столкнуться с трудностями в случае падения курса национальной валюты ниже 75 руб. за доллар.
Всего в России 11 системно значимых банков: Юникредитбанк, Газпромбанк, ВТБ, Альфа-банк, Сбербанк, Московский кредитный банк, «ФК Открытие», Росбанк, Промсвязьбанк, Райффайзенбанк и Россельхозбанк.
При этом в случае возникновения такой ситуации столкнувшиеся с трудностями банки могут рассчитывать на поддержку Центрального банка России.