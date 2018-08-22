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Российские банки устояли после снижения курса рубля
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Российские банки устояли после снижения курса рубля 

360tv.ru 43 минуты назад
Фото: 360tv.ru
Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings заявило, что российские системно значимые банки устойчивы к колебаниям курса рубля и у них есть запас прочности к его снижению. Об этом сообщила газета «Известия».
Большинство российских кредитных организаций выдержит курс 100 рублей за доллар и выше. Рост курса до 70 рублей может вызвать незначительные сложности у немногих крупных банков.
Курс рубля может реагировать на новости о готовящихся санкциях, но фундаментальных причин для существенного падения национальной валюты нет.
Системно значимыми банками Fitch Ratings считает одиннадцать банков:
Юникредитбанк, Газпромбанк, ВТБ, Альфа-банк, Сбербанк, Московский кредитный банк (МКБ), «ФК Открытие», Росбанк, Промсвязьбанк, Райффайзенбанк и Россельхозбанк. Все они, за исключением ВТБ, по мнению экспертов агентства являются устойчивыми к девальвации рубля на 50%, до 100 рублей за доллар и выше.
В МКБ изданию сообщили, что российская банковская система накопила обширный опыт работы в условиях колебания курса национальной валюты. Для большинства банков они стали рядовой ситуацией, и финансовые организации справляются с валютными рисками самостоятельно.
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