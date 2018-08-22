Российские банки устояли после снижения курса рубля

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings заявило, что российские системно значимые банки устойчивы к колебаниям курса рубля и у них есть запас прочности к его снижению. Об этом сообщила газета «Известия».

Большинство российских кредитных организаций выдержит курс 100 рублей за доллар и выше. Рост курса до 70 рублей может вызвать незначительные сложности у немногих крупных банков.

Курс рубля может реагировать на новости о готовящихся санкциях, но фундаментальных причин для существенного падения национальной валюты нет.

Системно значимыми банками Fitch Ratings считает одиннадцать банков:

В МКБ изданию сообщили, что российская банковская система накопила обширный опыт работы в условиях колебания курса национальной валюты. Для большинства банков они стали рядовой ситуацией, и финансовые организации справляются с валютными рисками самостоятельно.