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США заморозили при Трампе сотни миллионов российских долларов
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США заморозили при Трампе сотни миллионов российских долларов 

Newsru.com 7 часов назад
Фото: Newsru.com
Министерство финансов США опубликовало несекретную версию доклада о противостоянии незаконным финансовым потокам, связанным с Россией, сообщает. В соответствии с принятым в августе прошлого года законом CAATSA (Ст. 243) администрация Трампа должна была направить этот доклад в конгресс к началу августа 2018 года.
"С 2017 года эта администрация наложила санкции на 215 граждан и организаций, связанных с Россией… в том числе на 136 в рамках санкций, относящихся к конфликту России и Украины и кодифицированных законом CAATSA. В результате этих действий заблокированы сотни миллионов долларов российских активов в Соединенных Штатах, финансовые интересы затронутых лиц испытали масштабные последствия", — говорится в документе.
Ранее администрация Трампа, находящаяся у власти с января 2017 года, даже приблизительно не раскрывала объем российских активов, замороженных в результате санкций.
В 2015 году The Wall Street Journal со ссылкой на полученные изданием материалы Минфина США сообщала, что администрация Барака Обамы в 2014 году в рамках «украинских» санкций заблокировала счета банка «Россия» и СМП Банка на сумму около 640 миллионов долларов. В апреле 2018 года Reuters со ссылкой на два источника писал, что в результате американских санкций заморожены активы группы «Ренова» Виктора Вексельберга на сумму 1,5-2 миллиарда долларов. Других сообщений о блокировках российских активов в США не было.
В докладе Минфина США утверждается, что из-за «мощных» финансовых санкций злонамеренным российским игрокам стало значительно сложнее «привлекать, перемещать и скрывать происхождение незаконных денежных средств». Эффект от этих санкций «значительно превосходит объемы замороженных средств», считает министерство. Компании по всему миру «стараются дистанцироваться от санкционированных лиц, а те пытаются внедрить новые и зачастую более сложные способы перемещения и сокрытия денежных средств».
По оценкам Минфина США, «в осуществлении зловредных действий (таких как попытки дестабилизировать Украину и нанести ущерб западным демократиям; незаконное приобретение чувствительных оборонных и разведывательных технологий, помощь Ирану и Северной Корее в обходе санкций и т.д. — Прим. РБК) Россия опирается на крайне изощренный аппарат, состоящий из государственных и негосударственных агентов и посредников, десятилетия опыта операций по осуществлению влияния по всему миру и стратегическое руководство президента Владимира Путина».
Публичный доклад Минфина США состоит из 17 страниц, посвященных различным санкционным программам, которые имеют отношение к России (сирийская, северокорейская, киберсанкции и т.п.), взаимодействию США с иностранными партнерами (Великобритания, Кипр, Латвия), деятельности американской финансовой разведки и т.п. У доклада также есть секретное приложение.
Санкции расширяются
заявления
Минфина, подготовленного замглавы ведомства Сигал Манделькер, ответственной за санкции, также следует, что Вашингтон внес в список киберсанкций двух россиян и одну компанию.
Под ограничения попали Антон Александрович Нагибин 1985 года рождения и Марина Игоревна Царева 1973 года рождения как связанные с уже находившейся под санкциями компанией «Дайвтехносервис».
Кроме того, Вашингтон внес в список санкций по КНДР две российские компании и шесть судов. Под ограничениями оказались компании Gudzon Shipping из Владивостока и Vela-Marine из Санкт-Петербурга, а также суда «Белла», «Богатырь», «Нептун», «Партизан», Патриот" и «Севастополь» — все они ходят под флагом России, сообщает
РИА «Новости»
Под санкциями оказалась и словацкая компания Lacno S. R. O., которая связана с «Дайвтехносервисом» и помогала ему осуществлять сделки.
Выступая в сенате, Манделькер заявила, что США продолжат вводить санкции против России, если «Москва не изменит свое поведение». Аналогичное заявление сделал и президент США Дональд Трамп.
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