США заморозили при Трампе сотни миллионов российских долларов

Министерство финансов США опубликовало несекретную версию доклада о противостоянии незаконным финансовым потокам, связанным с Россией, сообщает. В соответствии с принятым в августе прошлого года законом CAATSA (Ст. 243) администрация Трампа должна была направить этот доклад в конгресс к началу августа 2018 года.

"С 2017 года эта администрация наложила санкции на 215 граждан и организаций, связанных с Россией… в том числе на 136 в рамках санкций, относящихся к конфликту России и Украины и кодифицированных законом CAATSA. В результате этих действий заблокированы сотни миллионов долларов российских активов в Соединенных Штатах, финансовые интересы затронутых лиц испытали масштабные последствия", — говорится в документе.

Ранее администрация Трампа, находящаяся у власти с января 2017 года, даже приблизительно не раскрывала объем российских активов, замороженных в результате санкций.

В докладе Минфина США утверждается, что из-за «мощных» финансовых санкций злонамеренным российским игрокам стало значительно сложнее «привлекать, перемещать и скрывать происхождение незаконных денежных средств». Эффект от этих санкций «значительно превосходит объемы замороженных средств», считает министерство. Компании по всему миру «стараются дистанцироваться от санкционированных лиц, а те пытаются внедрить новые и зачастую более сложные способы перемещения и сокрытия денежных средств».

По оценкам Минфина США, «в осуществлении зловредных действий (таких как попытки дестабилизировать Украину и нанести ущерб западным демократиям; незаконное приобретение чувствительных оборонных и разведывательных технологий, помощь Ирану и Северной Корее в обходе санкций и т.д. — Прим. РБК ) Россия опирается на крайне изощренный аппарат, состоящий из государственных и негосударственных агентов и посредников, десятилетия опыта операций по осуществлению влияния по всему миру и стратегическое руководство президента Владимира Путина ».

Публичный доклад Минфина США состоит из 17 страниц, посвященных различным санкционным программам, которые имеют отношение к России (сирийская, северокорейская, киберсанкции и т.п.), взаимодействию США с иностранными партнерами (Великобритания, Кипр, Латвия), деятельности американской финансовой разведки и т.п. У доклада также есть секретное приложение.

Санкции расширяются

заявления

Минфина , подготовленного замглавы ведомства Сигал Манделькер, ответственной за санкции, также следует, что Вашингтон внес в список киберсанкций двух россиян и одну компанию.

Под ограничения попали Антон Александрович Нагибин 1985 года рождения и Марина Игоревна Царева 1973 года рождения как связанные с уже находившейся под санкциями компанией «Дайвтехносервис».

Кроме того, Вашингтон внес в список санкций по КНДР две российские компании и шесть судов. Под ограничениями оказались компании Gudzon Shipping из Владивостока и Vela-Marine из Санкт-Петербурга, а также суда «Белла», «Богатырь», «Нептун», «Партизан», Патриот" и «Севастополь» — все они ходят под флагом России, сообщает

Под санкциями оказалась и словацкая компания Lacno S. R. O., которая связана с «Дайвтехносервисом» и помогала ему осуществлять сделки.