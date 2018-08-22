Рубль выдержит давление санкций «имени Скрипаля», считают аналитики

Резкого ослабления рубля в среду, после вступления в силу очередных антироссийских санкций, не будет, считают опрошенные РИА Новости эксперты.

Ожидается, что уже 22 августа вступит в силу первый пакет санкций США. Прежде всего, речь идет о введении ограничений на поставки в Россию продукции двойного назначения.

"Рынок уже, в общем-то, "переварил" эти новости, поэтому существенного роста волатильности конкретно от этого фактора мы не ожидаем", — считает аналитик "Альфа-Капитал" Дарья Желаннова.

Санкции уже учтены в котировках

По мнению экспертов, новый пакет антироссийских санкций не станет существенным для для российской экономики, так как он уже учтен в котировках.

Как считает директор аналитического департамента ИК "Регион" Валерий Вайсберг , к концу недели доллар будет котироваться выше 67,5 рубля, а евро — до 77,5 рубля.

Аналитик "Финама" Сергей Дроздов , в свою очередь, отметил, что "санкции имени Скрипаля" не так значимы для российского фондового рынка и рубля из-за того, что запрет на большую часть продукции двойного значения уже действует с 2014 года.

При этом специалист рассказал, что гораздо опаснее для российской экономики инициативы сенатора Линдси Грэма и его коллег, которые предложили ввести жесткие санкции против российских госбанков и новых выпусков облигаций.

Эти предложения сенат будет рассматривать после каникул.

Аналитик "Финама" добавил, что хотя шансы на введение столь радикальных мер крайне малы, доллар в лучшем случае до сентября будет стоить порядка 65-69 рублей.

Законопроект могут не принять

Эксперты отмечали, что по госбанкам формулировка в документе расплывчатая, поэтому потенциально он может привести и к запрету на расчеты в долларах.

По их мнению, это было бы очень болезненно для банков и курса рубля. Вместе с тем они указывали, что законопроект могут серьезно скорректировать или даже вовсе не принять.

Если подобные инициативы сенаторов будут приняты, то в первую очередь это негативно отразится на внесенных в санкционный список крупнейших российских банках, которые не смогут совершать долларовые расчеты через корсчета в американских банках.

"Негативные сюрпризы возможны. Попытка надавить на рынок будет. Но я не стал бы переоценивать их последствия. На дворе август, многие трейдеры и инвесторы в отпуске", — сказал заместитель гендиректора по развитию розничного бизнеса "Велес Капитал" Алексей Бушуев.

При этом эксперт отметил, что на эмоциях возможны резкие движения. Тем не менее, вдумчивые инвесторы узнали о санкциях не вчера и откорректировали свои портфели, резюмировал специалист.

Отравления в Британии

Утром 4 июля в Эймсбери два человека попали в больницу после "воздействия неизвестного вещества". Одна из пострадавших скончалась, мужчина — пришел в сознание. В Скотленд-Ярде заявили, что они отравились тем же веществом, что и экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.

Эймсбери находится неподалеку от Солсбери, где в начале марта отравили Скрипалей. Лондон обвинил в отравлении Москву, но не привел никаких доказательств. Россия свою причастность категорически отрицает. Москва не раз предлагала провести совместное расследование инцидента, однако Лондон проигнорировала инициативу и отказал в доступе к Скрипалям.