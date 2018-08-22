Личная инфляция россиян в июле резко подскочила

Индекс реальной инфляции (дефлятор) на потребительском рынке по итогам июля в четыре раза превзошел официальные показатели и составил 1,33%. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на данные исследовательского холдинга «Ромир».

Согласно информации Росстата, потребительские цены в июле росли меньше — на 0,3%, по сравнению с июньским показателем в 0,5%. А значение дефлятора за семь месяцев года достигло 2,9%. Росстат утверждает, что накопленная инфляция с января по июль не превышает 2,4%.

Главным катализатором роста личной инфляции эксперты назвали рост тарифов ЖКХ, которые выросли в цене с 1 июля в среднем на 2,9%. А непрерывный бег вверх цен на бензин, наоборот, в июле впервые с апреля замедлился. Специалисты зафиксировали снижение на 0,29% и стабилизацию цен.

Исследование проводилось на основе совершаемых потребителями покупок. Для получения среднестатистического показателя личной инфляции потребителя, использовалась цена 156 наименований товаров, среди которых — продукты питания, лекарств, корма для животных, промтовары, алкоголь и табак. Также учитывались среднемесячные цены на бензин и ЖКХ.