Цены на нефть выросли

Мировые цены на нефть в среду утром повышаются на фоне данных Американского института нефти (API), согласно которым запасы "черного золота" в США за прошлую неделю ощутимо сократились, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.12 мск стоимость октябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,29% — до 72,84 доллара за баррель, октябрьских фьючерсов на нефть марки WTI — на 0,49%, до 66,16 доллара за баррель.

В центре внимания рынков в среду оказались данные API, согласно которым, за неделю по 17 августа коммерческие запасы нефти в США сократились на 5,2 миллиона баррелей, до 405,6 миллиона баррелей. Аналитики ждали сокращения показателя всего на 1,5 миллиона баррелей.

Теперь рынок ждет аналогичных данных от министерства энергетики США в среду вечером. Аналитики ожидают снижения уровня запасов в США за отчетную неделю на 1,5 миллиона баррелей после роста на 6,8 миллиона баррелей неделей ранее.