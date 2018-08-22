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Биржи АТР изменяются разнонаправленно
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Биржи АТР изменяются разнонаправленно в ожидании торговых переговоров США и Китая 

Прайм 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в среду торгуются разнонаправленно на фоне ожиданий очередных торговых переговоров США и Китая и оптимизма на американских биржах, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.50 мск индекс шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 0,52% — до 2719,72 пункта, шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,76%, до 1460,32 пункта. Гонконгский индекс Hang Seng Index увеличивался на 0,51%, до 27895,5 пункта, корейский KOSPI — на 0,41%, до 2279,02 пункта. Австралийский индекс S&P/ASX 200 опускался на 0,29%, до 6266,3 пункта, японский Nikkei 225 — прибавлял 0,63%, поднимаясь до 22359,7 пункта.
Инвесторы находятся в ожидании предстоящей встречи делегаций США и Китая для обсуждения торговых противоречий 22-23 августа. Официальный представитель китайского МИД Лу Кан во вторник заявил, что надеется на позитивные результаты встречи. Он выразил надежду на то, что Вашингтон и Пекин смогут на основе равенства и доверия прийти к взаимовыгодному решению, которое бы удовлетворяло обе стороны.
Участники торгов обратили внимание на то, что американские фондовые индексы завершили торги вторника ростом в пределах 0,2-0,5%, при этом индекс широкого рынка S&P 500 в ходе торгов вторника обновил исторический рекорд, установленный в конце января. Оптимизм на рынках связан в том числе с ожиданиями ежегодной встречи глав мировых ЦБ в Джексон-Хоуле.
"Четыре торговые сессии роста подряд на американском рынке и прекращение роста курса иены по отношению к доллару способствуют росту на бирже Токио", — отметили аналитики SBI Securities в интервью агентству Франс Пресс.
Курс доллара к иене растет в среду до 110,45 иены за доллар со 110,25 иены.
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