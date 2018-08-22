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«Яндекс. Маркет» нашел первого зарубежного партнера для трансграничного маркетплейса
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«Яндекс. Маркет» нашел первого зарубежного партнера для трансграничного маркетплейса 

Прайм 1 час назад
Фото: Sostav.ru
МОСКВА, 22 авг — ПРАЙМ. Совместное предприятие "Яндекса" и Сбербанка в сфере онлайн-торговли нашло первый зарубежный бренд для своей трансграничной онлайн-площадки, компания договорилась о сотрудничестве с турецким производителем обуви Ziylan Group, сообщил директор по международному развитию «Яндекс. Маркета» Алекс Васильев.
Как рассказал Васильев, соглашение с Ziylan Group позволит выбирать на «Яндекс. Маркете» более чем из 20 тысяч товарных предложений обуви. Для всех товаров будет доступна бесплатная экспресс-доставка службой DPD. Зарабатывать СП будет за счет комиссии, размер которой не раскрывается.
"Цель нашего партнёрства с Ziylan Group — предоставить широкий ассортимент качественной обуви по приемлемым ценам пользователям «Яндекс. Маркета» в России. Мы очень воодушевлены предстоящей работой с такой влиятельной компанией в индустрии… Мы верим, что такие стратегические партнёрства изменят культуру трансграничной торговли в России", — сказал он.
Портфель турецкого холдинга насчитывает более 200 брендов (Lumberjack, Kinetix, Polaris, Mercedes, Butigo и другие), холдинг продает 45 миллионов пар обуви в год и ожидает выручку более 1 миллиарда долларов по итогам 2018 года. Ziylan Group заметна на европейском рынке: в 2012 году она приобрела известный итальянский обувной бренд Lumberjack, а в 2016 году — вторую по размеру сеть немецких обувных магазинов Reno.
В апреле «Яндекс» и Сбербанк закрыли сделку по созданию совместного предприятия на базе «Яндекс. Маркета», в рамках которого планируется создание маркетплейса — розничной онлайн-площадки. В мае интернет-компания сообщила о запуске открытого бета-тестирования маркетплейса «Беру». Осенью планируется официальный запуск сервиса. Кроме того, в рамках СП стороны намерены запустить в октябре еще и площадку трансграничной онлайн-торговли.
Согласно условиям сделки, стороны владеют в СП равными неконтрольными долями. Новая компания оценена в 60 миллиардов рублей, Сбербанк приобрел вновь выпущенные акции «Яндекс. Маркета» на 30 миллиардов рублей, 10% акций пошло на формирование опционного фонда для команды «Яндекс. Маркета».
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