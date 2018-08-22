Ещё
На торгах в Оренбурге разойдутся арестованные машины и долгострои
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
67.40
$
67.69
77.70
77.80
Прогноз
27.08 – 03.09
$
65.95
75.12
Индексы и котировки Brent
72.78
+0.00 Золото
1195.26
–0.03 РТС
1072.12
+0.35
Динамика валют
EUR / USD
22.08
1.1574
–0.0036
08.08
1.1610
21.08
16.08
12.08

На торгах в Оренбурге разойдутся арестованные машины и долгострои 

ProOren 17 минут назад
Фото: ProOren
Через несколько недель Росимущество откроет очередные торги по арестованному имуществу.
На этот раз желающим предлагают иномарки по доступной цене. Так, например Ford Ranger 2012 года стартует с 861 тыс. рублей; «Солярис» 2013-го — с 345 тыс. ; Hyundai Elantra 1.6 2010 года — с начальной ценой 399 500 рублей, а также Peugeot Partner 2011 года предлагают от 265 тыс. рублей.
Незавершенные строительные объекты предлагают в Бузулукском районе, Оренбурге. Назначение — как жилое, так и нежилое. Полная Информация о торгах размещена на на сайте torgi.gov в разделе «Реализация имущества должников».
Торги пройдут 4 сентября 2018 года в 11:00 на пр. Парковом, 6, 2 этаж (кабинет № 222). Последний день приема заявок на участие — 24 августа.
ProOren: последние новости
Оренбуржцы обменяли в банках более 400 тыс. монет на 2 млн рублей В России подорожала «европейская водка» Америка заблокировала миллионные российские активы
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия подготовила ответ на санкции США181
«У России осталось резервов на один кризис»84
Названа вероятная минимальная цена на пиво76
Почему Украина не выживет без торговли с Россией45
Россия нашла замену американской электронике7
Видео
00:58
ЦБ и Минфин спасли рубль
Экономика
00:43
Украинцы устроили массовый «побег» в Россию
Экономика
01:14
Опубликован законопроект о санкциях против России
Экономика
14:13
В Совфеде обрадовали российских женщин
Экономика Другое
05:38
«Россия готова»: США введут санкции против «СП — 2»
Экономика Статьи
08:19
Назван ожидаемый размер увеличения пенсий
Личный счет
01:00
ЦБ перестал бояться за будущее рубля
Экономика
04:58
Американцы оставят Россию без газа
Экономика Статьи
03:13
«Выкручивание рук не остановит российский газопровод»
Экономика Компании
28:44
Кризис в Турции: что будет с российскими туристами
Личный счет Рынки
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение