На торгах в Оренбурге разойдутся арестованные машины и долгострои

Через несколько недель Росимущество откроет очередные торги по арестованному имуществу.

На этот раз желающим предлагают иномарки по доступной цене. Так, например Ford Ranger 2012 года стартует с 861 тыс. рублей; «Солярис» 2013-го — с 345 тыс. ; Hyundai Elantra 1.6 2010 года — с начальной ценой 399 500 рублей, а также Peugeot Partner 2011 года предлагают от 265 тыс. рублей.

Незавершенные строительные объекты предлагают в Бузулукском районе, Оренбурге. Назначение — как жилое, так и нежилое. Полная Информация о торгах размещена на на сайте torgi.gov в разделе «Реализация имущества должников».

Торги пройдут 4 сентября 2018 года в 11:00 на пр. Парковом, 6, 2 этаж (кабинет № 222). Последний день приема заявок на участие — 24 августа.